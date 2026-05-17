12° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 17 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trelewpoliciales
17 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Secuestros y cuatro identificados por salidera en Trelew

La Policía del Chubut realizó tres allanamientos en el sector sur de Trelew en el marco de la investigación por un robo agravado en poblado y en banda bajo la modalidad de salidera bancaria. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La División Policial de Investigaciones llevó adelante los operativos a partir de la denuncia de una mujer que fue interceptada tras retirar una suma importante de dinero de un banco céntrico. El segundo jefe de la DPI, Edgardo Julián, detalló las maniobras delictivas al explicar que "una persona denunció que el día viernes pasado, alrededor de las doce y media, en momentos que iba circulando por Avenida La Plata en inmediaciones a la estación de servicios La Lusitania, repentinamente se le cruzó un vehículo por delante, quien realizando maniobras bruscas, ocasionó que ella fuera aminorando la marcha".

 

 

 

El jefe policial agregó que, de manera simultánea, sobre el lateral del conductor apareció una motocicleta con dos ocupantes y "uno de ellos, esgrimiendo una herramienta de sacar ruedas de vehículos, la amenaza, le hace perder la marcha y le sustrae una suma considerable de dinero". A través del análisis de cámaras de seguridad se logró identificar a los titulares de los rodados involucrados.

 

 

 

Durante las diligencias en los barrios del sector sur, los efectivos secuestraron dos revólveres, cartuchos, plantas y dosis de marihuana, cocaína, balanzas de precisión, un teléfono celular robado y los dos vehículos presuntamente utilizados en el hecho, un Peugeot 206 y una moto de 110 centímetros cúbicos. Hay cuatro hombres identificados con antecedentes judiciales que quedaron imputados en la causa, aunque no se registraron detenciones.

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un clásico de Esquel: la historia detrás de Súper Jorgito
2
 La Fiscalía dirige un allanamiento por un presunto intento de homicidio
3
 Principio de incendio cerca del barrio Badén 1
4
 Cinco demorados por disturbios en un bar de Esquel
5
 Suspenden las clases presenciales este lunes en la Escuela 179
1
 Secuestros y cuatro identificados por salidera en Trelew
2
 Histórico: Frontera de Lago Puelo se coronó campeón del Futbol Cordillerano
3
 “El Desafío Capri es una locura”
4
 Avances para el bosque comunitario en parajes de Trevelin
5
 CUCAI Chubut suma el hisopado bucal para registrar donantes de médula ósea
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -