Secuestros y cuatro identificados por salidera en Trelew

La División Policial de Investigaciones llevó adelante los operativos a partir de la denuncia de una mujer que fue interceptada tras retirar una suma importante de dinero de un banco céntrico. El segundo jefe de la DPI, Edgardo Julián, detalló las maniobras delictivas al explicar que "una persona denunció que el día viernes pasado, alrededor de las doce y media, en momentos que iba circulando por Avenida La Plata en inmediaciones a la estación de servicios La Lusitania, repentinamente se le cruzó un vehículo por delante, quien realizando maniobras bruscas, ocasionó que ella fuera aminorando la marcha".

El jefe policial agregó que, de manera simultánea, sobre el lateral del conductor apareció una motocicleta con dos ocupantes y "uno de ellos, esgrimiendo una herramienta de sacar ruedas de vehículos, la amenaza, le hace perder la marcha y le sustrae una suma considerable de dinero". A través del análisis de cámaras de seguridad se logró identificar a los titulares de los rodados involucrados.

Durante las diligencias en los barrios del sector sur, los efectivos secuestraron dos revólveres, cartuchos, plantas y dosis de marihuana, cocaína, balanzas de precisión, un teléfono celular robado y los dos vehículos presuntamente utilizados en el hecho, un Peugeot 206 y una moto de 110 centímetros cúbicos. Hay cuatro hombres identificados con antecedentes judiciales que quedaron imputados en la causa, aunque no se registraron detenciones.

EBW