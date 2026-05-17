Epuyén: avanzan las obras del nuevo Hospital Rural

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, continúa con el avance de la obra del nuevo Hospital Rural de Epuyén. Esta infraestructura resulta fundamental para fortalecer el sistema de salud de la zona y ampliar la capacidad de atención sanitaria en un radio de mayor alcance en la cordillera.

El nuevo edificio, ubicado en la esquina de las calles Los Halcones y El Choique, se desarrolla íntegramente en planta baja y fue diseñado con una distribución funcional que permitirá mejorar la atención y la circulación dentro del establecimiento. El proyecto contempla ingresos peatonales diferenciados y un acceso exclusivo para ambulancias y servicios generales sobre calle Monito del Monte.

La infraestructura incluirá sectores de administración, recepción e internación, además de espacios destinados a vacunación, enfermería y consultorios externos. También contará con servicios de Pediatría, Odontología, Clínica Médica, Tocoginecología, Rehabilitación, Laboratorio, Farmacia, Rayos X, Guardia, Shock Room y áreas de Procedimientos y Aislamiento.

En cuanto al detalle de los trabajos, el sector de servicios externos presenta un importante nivel de ejecución, con los muros interiores y exteriores finalizados y la cubierta de techos ya concluida. En el ala donde funcionarán la Guardia, Enfermería y Laboratorio, entre otras áreas, ya se completó la mampostería y se avanza con la ejecución de la cubierta. Por otra parte, el sector destinado a habitaciones de aislamiento atraviesa la etapa de excavaciones para fundaciones. Una de las prioridades de la cartera provincial es completar la cubierta del ala principal antes de la llegada del invierno, lo que permitirá continuar con las instalaciones y los trabajos interiores sin interrumpir el ritmo de ejecución.

Respecto a la relevancia de los trabajos, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, destacó la importancia del proyecto para la comunidad y sostuvo que "esta obra representa una mejora concreta en el acceso a la salud para los vecinos de Epuyén. Estamos hablando de una infraestructura pensada para ampliar la capacidad de atención y acompañar el crecimiento de la demanda sanitaria de la localidad".

En ese mismo sentido, el funcionario remarcó el compromiso del Gobierno Provincial con la reactivación de obras estratégicas para las comunidades y señaló que "estamos convencidos de que la obra pública tiene que volver a ponerse en marcha donde más se necesita. Este hospital es una infraestructura fundamental para Epuyén y estamos trabajando para avanzar de manera sostenida, priorizando etapas clave y no frenar durante el invierno".