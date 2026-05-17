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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Avances para el bosque comunitario en parajes de Trevelin

Fin de etapa para el Proyecto PIC en Lago Rosario y Sierra Colorada. Concluyeron los talleres participativos orientados a la protección del bosque comunitario. Ahora la iniciativa pasa a evaluación.
Por Redacción Red43

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Culminó una nueva etapa del Proyecto Plan Integral Comunitario (PIC) de Lago Rosario y Sierra Colorada, una iniciativa orientada a la protección y fortalecimiento del bosque comunitario del paraje. Tras la realización de la reunión final de trabajo, se presentaron las conclusiones del proceso.

 

Luego de varios talleres participativos desarrollados junto a vecinos, instituciones y actores del territorio, el organismo formulador del proyecto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, detalló las necesidades prioritarias a financiar en el marco del programa.

 

Entre los principales puntos abordados, se destacaron acciones vinculadas al manejo sustentable del bosque, la prevención de incendios, el fortalecimiento comunitario y la incorporación de herramientas e infraestructura destinadas al cuidado y preservación del entorno natural.

 

La reunión desarrollada durante la mañana contó con el acompañamiento del secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, mientras que durante todo el proceso de trabajo participó activamente el coordinador de Parajes, Belarmino Álvarez, acompañando las distintas instancias del proyecto junto a las comunidades involucradas, colaborando de manera permanente para lograr la concreción y finalización de esta etapa, reafirmando el compromiso con el desarrollo sustentable y el trabajo conjunto con las comunidades rurales.

 

Tras el cierre de esta instancia participativa, el proyecto continuará ahora su etapa de evaluación ante la Secretaría de Bosques del Chubut. Superado ese proceso, será la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la encargada de determinar la aprobación definitiva y la posterior ejecución de las adquisiciones y acciones previstas dentro del proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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