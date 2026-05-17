CUCAI Chubut suma el hisopado bucal para registrar donantes de médula ósea

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chubut (CUCAI Chubut) informó que se comenzará a implementar una nueva metodología de inscripción para personas interesadas en formar parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, conocido comúnmente como Médula Ósea.

A partir de esta nueva estrategia, la inscripción puede realizarse mediante la toma de muestras a través de un hisopado bucal, una modalidad más simple, rápida y accesible que permitirá ampliar la participación de potenciales donantes en toda la provincia. Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo de captación y sensibilización en torno a la donación, facilitando el acceso y promoviendo una mayor participación de la comunidad.

Las células progenitoras hematopoyéticas son fundamentales para el tratamiento de personas con enfermedades hematológicas como leucemia, linfomas, aplasia medular y otras patologías de la sangre que requieren un trasplante. Desde CUCAI Chubut destacaron que incorporarse al registro representa una oportunidad concreta de brindar una posibilidad de vida a pacientes que necesiten un trasplante y no cuenten con un donante compatible dentro de su familia.

Las personas interesadas podrán registrarse en el Hospital Zonal Dr. Adolfo Margara de Trelew y el Hospital Zonal de Esquel. Los canales de comunicación para recibir información e inscribirse son el teléfono 280-4607317 y el correo electrónico cphchubut@gmail.com.

Los requisitos para la inscripción al Registro Nacional de Donantes del INCUCAI son tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. Vale destacar que CUCAI Chubut continúa trabajando junto a la red de hospitales donantes, los equipos de salud y los agentes de captación de toda la provincia, para fortalecer la donación y el trasplante de órganos y tejidos.

EBW