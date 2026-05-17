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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

CUCAI Chubut suma el hisopado bucal para registrar donantes de médula ósea

La Secretaría de Salud destacó que incorporarse al registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas representa una oportunidad de brindar vida a pacientes que necesitan un trasplante y no cuentan con donante. 
Por Redacción Red43

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El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chubut (CUCAI Chubut) informó que se comenzará a implementar una nueva metodología de inscripción para personas interesadas en formar parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, conocido comúnmente como Médula Ósea.

 

A partir de esta nueva estrategia, la inscripción puede realizarse mediante la toma de muestras a través de un hisopado bucal, una modalidad más simple, rápida y accesible que permitirá ampliar la participación de potenciales donantes en toda la provincia. Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo de captación y sensibilización en torno a la donación, facilitando el acceso y promoviendo una mayor participación de la comunidad.

 

Las células progenitoras hematopoyéticas son fundamentales para el tratamiento de personas con enfermedades hematológicas como leucemia, linfomas, aplasia medular y otras patologías de la sangre que requieren un trasplante. Desde CUCAI Chubut destacaron que incorporarse al registro representa una oportunidad concreta de brindar una posibilidad de vida a pacientes que necesiten un trasplante y no cuenten con un donante compatible dentro de su familia.

 

Las personas interesadas podrán registrarse en el Hospital Zonal Dr. Adolfo Margara de Trelew y el Hospital Zonal de Esquel. Los canales de comunicación para recibir información e inscribirse son el teléfono 280-4607317 y el correo electrónico cphchubut@gmail.com.

 

Los requisitos para la inscripción al Registro Nacional de Donantes del INCUCAI son tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. Vale destacar que CUCAI Chubut continúa trabajando junto a la red de hospitales donantes, los equipos de salud y los agentes de captación de toda la provincia, para fortalecer la donación y el trasplante de órganos y tejidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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