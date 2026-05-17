Se espera un domingo soleado y con marcas térmicas en ascenso

Las condiciones meteorológicas para la jornada de este domingo en la ciudad cordillerana se presentarán sumamente estables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre gracias a la total ausencia de nubosidad y a la presencia del sol durante gran parte del día.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se registrará un ambiente frío con el cielo completamente despejado. A las 02:00 la temperatura será de 3 grados con una sensación térmica de 5 grados, mientras que a las 05:00 el termómetro descenderá a los 2 grados con una sensación de 4 grados, bajo la influencia de vientos leves del noreste de entre 1 y 5 kilómetros por hora. Hacia las 08:00 de la mañana, la temperatura se ubicará nuevamente en los 3 grados, aunque la sensación térmica ascenderá a los 6 grados, manteniéndose el cielo despejado y el viento del noreste de 0 a 5 kilómetros por hora.

A medida que avance el día, el sol comenzará a calentar el ambiente de forma paulatina. Para las 11:00 de la mañana se prevé un cielo soleado con 7 grados de temperatura y una sensación térmica que alcanzará los 9 grados, con vientos rotando al sureste a una velocidad de 1 a 7 kilómetros por hora y un índice de radiación ultravioleta bajo. El momento de mayor temperatura se experimentará durante la tarde, ya que a las 14:00 el termómetro marcará 11 grados con una sensación térmica idéntica, y a las 17:00 se registrará la máxima del día con 13 grados de temperatura y 13 grados de sensación térmica, bajo un cielo completamente soleado y vientos del sector sur de entre 3 y 13 kilómetros por hora.

Hacia el final del domingo, las temperaturas volverán a descender de manera progresiva con el regreso de la noche. A las 20:00 se esperan 7 grados con una sensación térmica de 9 grados y el cielo nuevamente despejado, en tanto que a las 23:00 la jornada cerrará con una temperatura de 6 grados y una sensación térmica de 8 grados, con vientos leves que soplarán desde el sector norte a una velocidad de 1 a 6 kilómetros por hora.

T.B