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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Se espera un domingo soleado y con marcas térmicas en ascenso

Un domingo a pleno sol se proyecta para la ciudad cordillerana. La temperatura comenzará con marcas bajas en las primeras horas, pero la sensación térmica llegará a los 13 grados.
Por Redacción Red43

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Las condiciones meteorológicas para la jornada de este domingo en la ciudad cordillerana se presentarán sumamente estables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre gracias a la total ausencia de nubosidad y a la presencia del sol durante gran parte del día.

 

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se registrará un ambiente frío con el cielo completamente despejado. A las 02:00 la temperatura será de 3 grados con una sensación térmica de 5 grados, mientras que a las 05:00 el termómetro descenderá a los 2 grados con una sensación de 4 grados, bajo la influencia de vientos leves del noreste de entre 1 y 5 kilómetros por hora. Hacia las 08:00 de la mañana, la temperatura se ubicará nuevamente en los 3 grados, aunque la sensación térmica ascenderá a los 6 grados, manteniéndose el cielo despejado y el viento del noreste de 0 a 5 kilómetros por hora.

 

A medida que avance el día, el sol comenzará a calentar el ambiente de forma paulatina. Para las 11:00 de la mañana se prevé un cielo soleado con 7 grados de temperatura y una sensación térmica que alcanzará los 9 grados, con vientos rotando al sureste a una velocidad de 1 a 7 kilómetros por hora y un índice de radiación ultravioleta bajo. El momento de mayor temperatura se experimentará durante la tarde, ya que a las 14:00 el termómetro marcará 11 grados con una sensación térmica idéntica, y a las 17:00 se registrará la máxima del día con 13 grados de temperatura y 13 grados de sensación térmica, bajo un cielo completamente soleado y vientos del sector sur de entre 3 y 13 kilómetros por hora.

 

Hacia el final del domingo, las temperaturas volverán a descender de manera progresiva con el regreso de la noche. A las 20:00 se esperan 7 grados con una sensación térmica de 9 grados y el cielo nuevamente despejado, en tanto que a las 23:00 la jornada cerrará con una temperatura de 6 grados y una sensación térmica de 8 grados, con vientos leves que soplarán desde el sector norte a una velocidad de 1 a 6 kilómetros por hora.

 

T.B

 

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