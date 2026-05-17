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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut sella una alianza con TikTok para capacitar a mujeres emprendedoras

En el marco del programa Raíz Emprendedora, la plataforma brindará talleres virtuales de venta digital. El acto se realizó en Trelew con conexiones remotas a Esquel, Madryn y Gaiman.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el lanzamiento de la alianza entre Chubut y TikTok, en el marco del programa Raíz Emprendedora, iniciativa provincial orientada a fortalecer a mujeres emprendedoras mediante capacitaciones, herramientas de gestión y espacios de comercialización, promoviendo la autonomía económica y el crecimiento de negocios locales con fuerte presencia territorial.

 

A partir de este acuerdo, la plataforma desarrollará una serie de capacitaciones virtuales destinadas a quienes forman parte del programa, con el objetivo de potenciar la venta de productos locales y ampliar las herramientas de comercialización digital.

 

La actividad se llevó adelante en el Punto Digital de Trelew y contó con la participación de la secretaria General de Gobierno e impulsora del programa, Macarena Acuipil; el gerente de Políticas Públicas de TikTok para el Cono Sur, Nicolás Sforzini; diputados provinciales, autoridades provinciales y municipales, y representantes de las localidades de Gaiman, Puerto Madryn y Esquel, que participaron de manera remota desde sus respectivos Puntos Digitales.

 

Fortalecer los emprendimientos locales

 

Durante el acto, Torres destacó que “más de 2.500 mujeres emprendedoras ya pasaron por este programa, mejorando sus negocios y generando nuevas oportunidades de crecimiento”, y aseguró que “esta nueva etapa apunta a fortalecer el marketing y la comercialización de productos a través de las redes sociales”.

 

Asimismo, el mandatario señaló que “vivimos en un mundo dinámico, donde las formas de vender y de vincularse comercialmente cambian permanentemente, y eso obliga también a incorporar nuevas herramientas”.

 

“Raíz Emprendedora llegó para quedarse, porque genera oportunidades concretas para muchas mujeres que deciden emprender con esfuerzo y salir adelante”, expresó Torres, agregando además que “el Plan de Conectividad que impulsamos en toda la provincia hoy también permite que especialistas de TikTok participen de manera remota en estas capacitaciones y que emprendedoras de distintos puntos del territorio puedan acceder a las mismas oportunidades”.

 

Conectividad al servicio del desarrollo

 

Por otra parte, el titular del Ejecutivo remarcó que la alianza con TikTok “forma parte de una estrategia para acercar herramientas concretas de comercialización digital a las emprendedoras chubutenses”, y sostuvo que “en un contexto económico complejo, Raíz Emprendedora demuestra que el Estado puede acompañar de manera inteligente y eficiente para generar más oportunidades”.

 

“Gracias a la conectividad que hoy tenemos en toda la provincia a través de Starlink, este tipo de capacitaciones pueden llegar a lugares donde antes era imposible”, indicó Torres, concluyendo que “la tecnología abre nuevos canales de venta y permite que muchos emprendimientos puedan crecer, llegar a más clientes y seguir desarrollándose”.

 

T.B

 

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