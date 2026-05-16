Chubut viaja a los Juegos Epade 2026 con una delegación de más de 200 jóvenes

Más de 200 jóvenes del Chubut representarán a la provincia en una nueva edición de los Juegos Epade 2026, la principal competencia multideportiva de atletas de la Patagonia Argentina.

La representación deportiva del Chubut estará partiendo este sábado por la noche desde Rawson hacia las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde desde el lunes 18 y hasta el viernes 22 de mayo se disputará la XIX edición de los Juegos EPADE, organizados por el Ente Patagónico del Deporte.

En total más de 200 jóvenes chubutenses buscarán representar de la mejor manera a la provincia en esta contienda patagónica, que reúne a las seis provincias de la región: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Los Juegos Epade están compuestos por las disciplinas de atletismo, básquet, ciclismo mountain bike, fútbol, judo, natación y vóley, en ambas ramas y compiten deportistas menores de 16 años.

Concentración previa y partida

Desde este viernes por la mañana, los seleccionados quedaron concentrados en distintas localidades del Valle, donde cada cuerpo técnico aprovechó la oportunidad para llevar adelante los últimos entrenamientos, para ajustar detalles previos a la competencia.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, acompañó a los seleccionados en las horas previas al viaje, felicitó a cada deportista por el esfuerzo realizado para llegar a esta instancia y los instó a dejar todo para representar a Chubut de la mejor manera, respetando siempre los valores deportivos que se pregonan.

La delegación iniciará su periplo este sábado por la noche hacia las sedes de competencia, previéndose el arribo para el domingo en horas de la mañana, tras lo cual se realizarán los trámites de alojamiento y acreditación correspondiente para la participación en el certamen.

Las sedes de competencia serán tres: Santa Rosa, Neuquén y Viedma. En Neuquén se competirá en handball (disciplina que debuta en la contienda regional) y atletismo, en tanto que en la capital pampeana se desarrollarán el vóley, el ciclismo mountain bike y el judo y en Viedma, se jugarán los torneos de básquet y fútbol.

Vale recordar que la disciplina de natación ya se desarrolló en Neuquén durante el mes de abril.

Desde la organización indicaron que la fiesta inaugural principal será en Viedma, el lunes a las 10 horas, previo al inicio de la competencia. En Santa Rosa y Neuquén también habrá actos de apertura el mismo día, pero a las 20 horas.

El cierre será el viernes por la tarde y el acto de premiación general se desarrollará ese día a las 21 en la ciudad de Viedma.

Historial auspicioso

El historial chubutense en los Juegos Epade, es más que positivo, ya que de 18 ediciones computadas (en las primeras dos no se coronó un campeón), Chubut fue campeón en tres oportunidades (2009, 2011 y 2025), subcampeón 7 veces, logró otros tres terceros puestos y un quinto lugar, recordando que en 2012 la provincia no participó en La Pampa, por problemas sindicales.

Chubut viene de ser campeón en la edición del año pasado y este sánbado por la noche viaja con la ilusión de defender y regresar con una nueva alegría.

T.B