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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Banco Móvil del Banco del Chubut llegará a Lago Rosario

La atención se brindará el martes 19 de mayo en la Casa de las Artesanas, en el horario de 9:30 a 12:30, facilitando trámites y gestiones bancarias sin salir del paraje.
Por Redacción Red43

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El Banco Móvil del Banco del Chubut brindará atención a los vecinos del paraje de Lago Rosario este martes 19 de mayo.

 

Al tratarse de un lugar alejado del centro urbano de Trevelin, este servicio representa una oportunidad para que los habitantes de la zona puedan realizar sus gestiones bancarias habituales sin la necesidad de afrontar los costos y tiempos de traslado.

 

La atención se llevará a cabo en la Casa de las Artesanas en el horario de 9:30 a 12:30, permitiendo realizar diversas gestiones y trámites comerciales de manera presencial en la propia localidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

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