El Quirófano Móvil atenderá toda la semana en el barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil continuará recorriendo los barrios de la ciudad y durante toda esta semana estará funcionando en la sede del barrio Buenos Aires.

La atención será todos los días desde las 8:00 horas, sin necesidad de solicitar turno previo. Los vecinos podrán acercarse directamente con sus mascotas y serán atendidos por orden de llegada.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca acercar servicios esenciales a cada sector de la ciudad y fomentar el cuidado responsable de perros y gatos mediante acciones de prevención y atención veterinaria.