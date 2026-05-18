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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil atenderá toda la semana en el barrio Buenos Aires

El servicio funcionará desde las 8:00 de la mañana, sin turno previo y con atención por orden de llegada.
Por Redacción Red43

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El Quirófano Móvil continuará recorriendo los barrios de la ciudad y durante toda esta semana estará funcionando en la sede del barrio Buenos Aires.

 

La atención será todos los días desde las 8:00 horas, sin necesidad de solicitar turno previo. Los vecinos podrán acercarse directamente con sus mascotas y serán atendidos por orden de llegada. 

 

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca acercar servicios esenciales a cada sector de la ciudad y fomentar el cuidado responsable de perros y gatos mediante acciones de prevención y atención veterinaria.

 

 

 

 

 

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