Sol, poco viento y amplitud térmica para el inicio de semana

El inicio de semana tendrá una postal bien otoñal en la Comarca Andina. La mañana del lunes llegará con aire frío y temperaturas bajo cero en distintos sectores, aunque el panorama cambiará bastante hacia la tarde gracias al cielo despejado y el poco viento.

Según el pronóstico, la mínima rondó los -4° durante las primeras horas del día, especialmente en zonas bajas y sectores donde el frío suele asentarse con más fuerza antes de la salida del sol. La mañana será para salir bien abrigados, encender la calefacción temprano y manejar con atención por posibles escarchas sobre vehículos y pasto húmedo.

Un lunes que cambia con el correr de las horas

Este lunes tendrá bastante presencia de sol desde temprano. Eso ayudará a que la temperatura suba rápido durante el mediodía y la tarde.

La máxima prevista alcanzará los 15°, con viento suave del oeste y prácticamente sin ráfagas importantes. También se observa muy poca nubosidad durante gran parte del día, lo que favorecerá una sensación más agradable al aire libre pese al arranque helado.

El contraste térmico será uno de los puntos más notorios del día: del amanecer frío a una tarde mucho más amigable para actividades afuera, caminatas, mandados o simplemente aprovechar un rato de sol.

Cómo sigue la semana en la Comarca Andina

El comienzo de semana marca además una tendencia de mañanas frías y tardes algo más suaves en la Comarca Andina, algo típico para esta altura de mayo.

Por ahora no aparecen lluvias importantes ni episodios de viento fuerte en el corto plazo, aunque las heladas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas de cada jornada.

La isoterma 0° se mantiene alta para la época, por encima de los 3.000 metros, mientras que las probabilidades de precipitaciones permanecen prácticamente nulas.

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O.P.