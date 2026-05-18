Dejaron una quema encendida y el fuego avanzó bajo los árboles

Bomberos Voluntarios de El Bolsón trabajaron este viernes por la noche en una quema que había quedado mal apagada y terminó propagándose hacia la vegetación en el Barrio Industrial.

De acuerdo a la información difundida por el cuartel, el aviso ingresó a las 20:18 horas a través de la comisaría local. El llamado alertaba sobre una quema en calle Cacique Linares que aún mantenía actividad.

Al llegar al lugar, el personal encontró un foco de aproximadamente 4x2 metros, ubicado debajo de árboles y con avance sobre vegetación como murra y mosqueta.

El fuego alcanzó arbustos y vegetación cercana

Según indicaron desde Bomberos, las llamas ya se habían extendido hacia distintos sectores de vegetación alrededor de la quema original. La intervención permitió controlar la situación antes de que el fuego avanzara hacia una superficie mayor.

Tras las tareas realizadas en el sector, el foco fue sofocado sin daños mayores ni personas afectadas.

O.P.