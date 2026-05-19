Pasaron 11 días, Ana Lía no aparece y se sigue una pista que podría traer la peor noticia

El operativo para dar con el paradero de Ana Lía Corte, la mujer de Bariloche intensamente buscada desde el pasado viernes 8 de mayo (hace ya 11 días) sumó un capítulo este martes por la mañana. A partir de un dato clave aportado a la Justicia, las fuerzas de seguridad concentraron de manera inmediata un masivo despliegue terrestre en la zona del Alto de la ciudad.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso, el grupo familiar recibió un mensaje que alertaba sobre la presencia de un "olor nauseabundo" en los descampados ubicados en los alrededores de Circunvalación y La Habana. A pesar de tratarse de un cuadrante que ya había sido inspeccionado en las primeras jornadas de rastrillaje, la información fue canalizada de inmediato a las autoridades, enviando personal al lugar.

La investigación para reconstruir los últimos movimientos de Ana Lía logró sumar precisión en los últimos días gracias al análisis de los registros tecnológicos del transporte urbano de pasajeros. A través de las cámaras de seguridad de la empresa Mi Bus, los peritos lograron determinar de forma fehaciente que la mujer ascendió a una unidad 04 de la Línea 51 y descendió minutos más tarde en la zona alta de San Carlos de Bariloche.

A raíz de ese recorrido y de diversas pistas aportada, el personal capacitado civil y policial ya coordinó intensas pasadas por gran parte del ejido urbano y áreas boscosas periféricas, lamentablemente sin arrojar resultados positivos hasta el momento.

Alrededor de las 10 y media de este martes, efectivos de la Policía de Río Negro y agentes especializados llevan adelante una inspección minuciosa y un "peinado" detallado de la densa vegetación y los sectores linderos a la traza vial de Circunvalación.

Las autoridades judiciales y el círculo íntimo de Ana Lía reiteran el pedido a la comunidad de manejar la información con máxima prudencia y continuar comunicando cualquier indicio o dato de valor al 911 o a la comisaría más cercana.