Esquel: inauguraron una gran exposición conjunta en el Centro Cultural Melipal

Mayo se consolida tradicionalmente en la cordillera como el mes de los museos. En esta oportunidad, bajo el lema internacional "Museos uniendo un mundo dividido", la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel puso en marcha una imponente muestra colectiva en el Centro Cultural Melipal que entrelaza el pasado histórico, el arte resguardado y la cultura viva de la región.

La exposición unifica el patrimonio del Museo Histórico Municipal y del Museo de Culturas Originarias Patagónicas de la Comunidad de Nahuelpan. Además, ofrece una oportunidad única para la comunidad al exhibir valiosas obras que habitualmente permanecen en archivo durante el año, correspondientes al Museo Naif, la Pinacoteca Municipal y el Museo Austral del Grabado.

Uno de los pilares de la presentación es el espacio dedicado a la Comunidad de Nahuelpan, cuyo museo funciona en la Estación del Ferrocarril "La Trochita" y se encamina a cumplir dos décadas de historia el próximo 6 de enero de 2026.

Francisco Huenchumán, encargado del Museo de Cultura Originaria, destacó la evolución de la institución en el tejido social local: “Nahuelpan es un museo de culturas originarias que, si bien muestra el pasado y la historia, también refleja el presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Es un espacio muy vivo que interactúa continuamente”.

La muestra actual en el Melipal exhibe piezas de alfarería Mapuche modeladas por las propias educadoras y docentes del taller, quienes transmiten su sabiduría ancestral. Esta actividad forma parte de un programa más amplio que incluye talleres de telar, platería, fabricación de instrumentos y la enseñanza del Mapuzungún, elementos esenciales para su ceremonia anual del Camaruco.

Huenchumán recordó las dificultades de los primeros años, allá por 2006, cuando debían asistir a las escuelas "casi de prepo" a difundir su cultura ante la mirada extraña de la comunidad. “Hoy las escuelas e institutos nos convocan. La gente tiene más conocimiento, se genera un gran intercambio educativo y el espacio se transformó en una fuente de consulta y fortalecimiento para la identidad”, valoró, señalando además la fuerte articulación con el área de turismo gracias a las frecuencias del Viejo Expreso Patagónico y a actividades comunitarias como los tradicionales curantos.

Por su parte, el Museo Histórico Municipal diseñó una propuesta alineada al lema del Consejo Internacional de los Museos (ICOM), buscando generar un punto de encuentro e integración social.

Aprovechando el marco del aniversario de la ciudad, se presentan seis figuras representativas que sintetizan los 120 años de historia de Esquel. El recorrido conceptual inicia con los pueblos originarios y avanza a través de la evolución de las comunicaciones y las corrientes migratorias, reconociendo tanto a los inmigrantes extranjeros provenientes de Europa como a la migración interna de los pobladores del campo que forjaron la localidad. La premisa de la muestra es presentar "al otro" como parte de uno mismo, bajo la convicción de que el conocimiento mutuo genera una convivencia más amable.

Días y horarios para visitarla

El Centro Cultural Melipal mantendrá habilitadas las salas de exposición con acceso libre y gratuito para toda la comunidad y delegaciones escolares. Los horarios de visita establecidos son:

Lunes a viernes: De 08:00 a 20:00 horas (pudiendo extenderse de acuerdo a las actividades de la jornada).

Sábados y domingos: Abierto durante la tarde, en coincidencia con las diferentes propuestas artísticas y espectáculos del centro cultural.