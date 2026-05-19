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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lanzan una convocatoria para financiar proyectos de agroecología

La propuesta otorgará hasta 10 mil dólares a iniciativas territoriales e investigaciones vinculadas a sistemas alimentarios sustentables. Este miércoles habrá un conversatorio abierto con especialistas y referentes académicos.
Por Redacción Red43

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La Fundación Alimentaris presentará este miércoles 20 de mayo en El Bolsón una convocatoria destinada a financiar proyectos de agroecología y alimentación con impacto directo en la Patagonia argentina.

 

El lanzamiento se realizará desde las 9.30 en Fundación Cooperar, ubicada en Gobernador Pagano 625, mediante una actividad gratuita que combinará la presentación formal de la convocatoria con un conversatorio sobre sistemas alimentarios y producción agroecológica.

 

La propuesta apunta a organizaciones, cooperativas, asociaciones, redes de productores, universidades e instituciones vinculadas al trabajo territorial y la investigación aplicada en agroecología.

 

 

Qué busca la convocatoria

Desde Fundación Alimentaris explicaron que la iniciativa surge en un contexto donde cada vez resulta más difícil acceder a alimentos saludables y donde los ecosistemas enfrentan procesos de degradación y alteración ambiental.

 

En ese escenario, la agroecología aparece como una alternativa que busca construir sistemas de producción y consumo económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente justos.

 

La convocatoria financiará hasta cuatro proyectos (dos investigaciones y dos experiencias territoriales) con aportes de hasta USD 10.000 cada uno.

 

 

Además del financiamiento económico, las iniciativas seleccionadas recibirán acompañamiento en comunicación, visibilidad y participación en el Congreso Nacional de Agroecología 2027.

 

En el caso de las experiencias territoriales, también se realizará un proceso de registro y sistematización del trabajo desarrollado.

 

Quiénes pueden participar

Podrán postularse cooperativas, asociaciones, organizaciones sociales, redes de agricultores y grupos de investigación de universidades o instituciones científicas.

 

 

Entre los requisitos establecidos se solicita contar con al menos dos años de trayectoria comprobable, tener personería jurídica al día y desarrollar proyectos implementados en la Patagonia argentina.

 

La convocatoria también priorizará propuestas construidas en red o mediante articulaciones colaborativas entre distintos actores territoriales.

 

El área geográfica contemplada incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

 

 

Dos modalidades de presentación

Las iniciativas podrán presentarse bajo dos modalidades distintas.

 

La primera está orientada a proyectos de investigación vinculados a generación y sistematización de conocimientos sobre agroecología y alimentación, especialmente aquellos desarrollados junto a productores y actores territoriales.

 

La segunda modalidad está destinada a experiencias territoriales enfocadas en fortalecer prácticas agroecológicas, circuitos locales de alimentos y formas colectivas de producción y comercialización.

 

 

Cada proyecto deberá inscribirse únicamente en una de las categorías.

 

Conversatorio con referentes de agroecología

El lanzamiento incluirá además un espacio de debate e intercambio con especialistas vinculados a la producción agroecológica y los sistemas alimentarios.

 

Participarán Patricia Aguirre, el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, la presidenta de la Sociedad Argentina de Agroecología Griselda Muñoz y el docente de la Universidad Nacional de Río Negro Federico Vercelli.

 

 

Además, Sarandón, Muñoz y Vercelli integrarán el jurado independiente encargado de evaluar las propuestas presentadas.

 

La inscripción para el evento ya se encuentra abierta mediante acreditación online en Formulario de acreditación.

 

Las bases y condiciones de la convocatoria estarán disponibles en .

 

 

 

O.P.

 

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