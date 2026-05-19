Lanzaron los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores en Esquel

La Municipalidad de Esquel anunció el lanzamiento y la apertura de inscripciones para la instancia local de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores, una competencia tradicional que articula etapas municipales, provinciales y nacionales.

Este año, el certamen presentará una fuerte reestructuración. Por una disposición de las autoridades nacionales, se eliminaron todas las actividades culturales para concentrar las jornadas únicamente en disciplinas deportivas.

En la grilla de actividades se confirmó el regreso del pádel, una disciplina muy solicitada. Esta propuesta se sumará a los tradicionales torneos de tenis, tenis de mesa, newcom, truco y sapo.

Por el contrario, el tejo sufrió una modificación importante: se eliminó la modalidad mixta que históricamente tenía una fuerte convocatoria en la región. De esta manera, solo quedaron habilitadas las variantes de tejo femenino y tejo masculino.

Respecto a la disciplina de orientación, las autoridades recordaron que Esquel ya cuenta con su pareja clasificada, debido a que se consagraron ganadores en la instancia nacional del año pasado.

Una de las principales novedades para esta edición será la implementación del circuito de Habilidades Motrices Básicas. Se trata de una propuesta que se incorpora tras el gran interés que despertó en los nacionales celebrados en Salta.

El profesor Lucas Austin explicó que este juego de destreza se compite en parejas mixtas. Consta de diez obstáculos que deben completarse en un tiempo máximo de nueve minutos, con un límite de tres minutos por actividad para cada integrante.

El recorrido incluye estaciones deportivas adaptadas, como realizar un zig-zag de diez metros picando una pelota de básquet para luego encestar. También habrá un bowling gigante con conos de entrenamiento y desafíos de kermés, como trasladar un globo en pareja.

En sintonía con estas actividades, se potenciará el taller de orientación. Es una carrera adaptada en la que parejas mixtas navegan un terreno específico valiéndose de mapas y brújulas para hallar diversos puntos de control denominados balizas. Las prácticas se dictan los martes y jueves en la Secretaría de Deportes.

Inscripciones y apto médico

Para formar parte de cualquiera de las propuestas, destinadas a vecinos mayores de 60 años, los interesados deberán iniciar el trámite administrativo obligatorio para resguardar su salud.

Ayelén, integrante del equipo del Consejo del Adulto Mayor, detalló que las planillas se están gestionando en las oficinas ubicadas en la intersección de la Avenida Perito Moreno y Rivadavia, en el horario de 7:30 a 14:30 horas.

Los interesados deben acercarse a retirar el formulario de apto médico, el cual debe ser cumplimentado y firmado por un profesional de la salud antes de formalizar el registro definitivo.

En ese mismo espacio, el personal administrativo y los profesores de educación física brindarán asesoramiento técnico detallado sobre el nuevo reglamento a todas las parejas y concurrentes que deseen sumarse al desafío.