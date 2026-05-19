Campaña Antigripal 2026 Chubut: ya se aplicaron más de 53 mil dosis

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ya se aplicaron un total de 53.583 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

Disponibilidad de vacunas

Asimismo, la cartera sanitaria resaltó que Chubut cuenta con vacunas antigripales disponibles e invitó a las personas que forman parte de los grupos priorizados y todavía no se vacunaron, a que concurran lo antes posible a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial para aplicarse las dosis que les corresponden.

Un acto solidario

Sobre esta importante iniciativa, la referente del área de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud provincial, Sandra Villarroel, había señalado que “es muy importante destacar la importancia de esta vacuna antigripal, porque vacunarse es un acto solidario, así cuidamos a todos”.

Además, valoró que los equipos de salud “hacen posible que las vacunas lleguen a cada uno de los usuarios, especialmente a las personas que por alguna condición de salud requieren la dosis porque les permite mejorar su calidad de vida”.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.