Identidad y memoria: Chubut reglamentó la Ley de Museos Rurales

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, presentó en el Auditorio de la Legislatura provincial la reglamentación de la Ley I N° 775 de Promoción y Fomento de Museos Rurales, una herramienta destinada a fortalecer, acompañar y visibilizar el trabajo que realizan los museos rurales de todo el territorio provincial.

El acto contó con las presencias del vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; y los diputados provinciales María Andrea Aguilera (impulsora de esta Ley), Sonia Cavagnini, Liliana Giordano, Sandra Willatowski, Fabián Gandón, Leonardo Bowman y Sixto Bermejo; además del subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia.

También participaron referentes culturales, trabajadores de museos, hacedores culturales y representantes de distintas comunidades de la provincia. Asimismo estuvieron presentes representantes del Museo de Arte Lítico Tehuelche de Las Plumas, del Museo Toro Mañero de Las Chapas y del Museo Rural Los Tamariscos de Facundo, quienes formaron parte de la presentación de esta normativa que reconoce a los museos rurales como espacios vivos de memoria, identidad y encuentro comunitario.

La reglamentación, aprobada mediante el Decreto N° 1008/2025, establece herramientas concretas para promover y acompañar el desarrollo de museos públicos y privados vinculados a las historias, saberes y tradiciones de los territorios rurales del Chubut. Entre sus principales alcances, impulsa la creación de la Red Provincial de Museos Rurales, el Registro Provincial de Museos Rurales y el Programa de Promoción y Asistencia a Museos Rurales, además de generar instrumentos de financiamiento, asesoramiento técnico y acompañamiento institucional.

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, destacó que “este es un hito en un camino recorrido” y remarcó la importancia de que exista “una intención legislativa de poner en valor un espacio tan importante como el de los museos rurales” acompañada por “la decisión del Ejecutivo de construir territorialidad”.

En ese sentido, señaló que la reglamentación permite avanzar “desde la norma hasta la ejecución específica en terreno”.

Labastié indicó además que la presentación “no viene a mostrar algo ya resuelto”, sino que marca el inicio de un trabajo concreto en territorio para “poner en valor los museos rurales, reconocerse con los actores que tienen pasión por el patrimonio y comenzar a normalizar colecciones”. También valoró el trabajo de los espacios rurales como verdaderos puntos de encuentro comunitario y aseguró que existe una consigna clara del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de “reivindicar el sentido de pertenencia”, fortaleciendo la identidad cultural de las comunidades y también el desarrollo turístico de cada región.

Por su parte, la diputada provincial María Andrea Aguilera, una de las impulsoras de la ley, sostuvo que “esto no es solo una ley, sino la puesta en marcha de una verdadera política pública”, destacando que la iniciativa reconoce el valor de las historias y de la identidad chubutense muchas veces “oculta en lugares alejados de la provincia”.

Asimismo, recordó el recorrido legislativo del proyecto, presentado inicialmente años atrás y retomado en 2024 junto al trabajo articulado con la Subsecretaría de Cultura.

Aguilera remarcó que la normativa “deja de ser una letra fría” para transformarse en una herramienta concreta de protección y desarrollo cultural, reconociendo el trabajo de quienes custodian el patrimonio rural de la provincia. Además, subrayó que el fortalecimiento de los museos rurales también permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de las localidades, a partir de una mayor difusión, capacitación y acceso a recursos.

Rescate y protección del patrimonio cultural

En tanto, el vicegobernador Gustavo Menna señaló que la reglamentación de la ley representa “un paso importante para el rescate histórico y la protección del patrimonio cultural” y destacó especialmente el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Muchos de estos museos surgieron por iniciativa de vecinos comprometidos con rescatar y proteger nuestra historia”, expresó.

Menna sostuvo además que el rol del Estado debe ser “dar protección, reconocimiento y trabajar en conjunto para que todo esto no solo no se pierda, sino que se conserve y potencie”. También consideró que la reglamentación demuestra la prioridad que el Gobierno Provincial le otorga “al rescate de lo nuestro y al fortalecimiento de la identidad provincial”, vinculando esta política cultural con otras acciones impulsadas en torno a los símbolos y la identidad chubutense.

Asimismo, la ley promueve el trabajo articulado con las áreas de turismo y educación, fortaleciendo circuitos culturales y experiencias pedagógicas que permitan acercar a las nuevas generaciones al patrimonio y la memoria de cada comunidad.

La normativa también establece como objetivos fomentar la creación y conservación de museos rurales; generar estrategias de difusión de sus actividades y servicios; fortalecer la conciencia colectiva sobre el rol de estos espacios en la comunidad; y asesorar a municipios, comunas rurales, comisiones de fomento y organizaciones de la sociedad civil que deseen crear o acondicionar museos.

En el marco de la actividad, se realizó además la entrega de cartelería señalética a representantes de distintos espacios culturales rurales de la provincia. Recibieron esta señalética el Museo Rural “Arte Lítico” de Las Plumas, representado por Graciela y Carlos; el Museo Rural “Los Tamariscos”, ubicado sobre Ruta Nacional N°40 y representado por Liliana Prieto; el Museo Rural “Toro Mañero” de Las Chapas, representado por Olga y Alberto Antilef; el Galpón de Esquila de Río Mayo y el Museo Rural de Cushamen, cuya representación estuvo a cargo del subsecretario provincial de Asuntos Municipales, Víctor Candia.

De esta manera, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural, el fortalecimiento de las identidades comunitarias y el acompañamiento a las instituciones que sostienen viva la memoria de los territorios rurales, destacando además el trabajo cotidiano de quienes mantienen abiertos estos espacios de encuentro, participación y construcción colectiva para las futuras generaciones.