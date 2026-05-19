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Por Redacción Red43

Chubut busca regularizar el Turismo Aventura y convoca a un examen de idoneidad para guías

El Ministerio de Turismo abrió el registro para certificar destrezas en senderismo, kayak, mountain bike y todoterreno. El trámite se realiza de forma online y el plazo límite para anotarse expira el 28 de mayo.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, oficializó la apertura de la convocatoria para participar de la mesa de examen de idoneidad en Turismo Alternativo. La iniciativa representa una herramienta fundamental para regular, profesionalizar y jerarquizar los servicios prestados dentro del territorio provincial en un sector en constante crecimiento.

 

El llamado se enmarca de forma específica en la modalidad de Turismo Aventura. Está orientado de manera directa a todas aquellas personas que ya cuentan con experiencia práctica en el terreno y buscan validar formalmente sus conocimientos, capacidades y destrezas para la atención de visitantes y el manejo de contingentes.

 

Las modalidades que rinden este mes

 

La mesa evaluadora del organismo provincial abarcará cuatro de las actividades con mayor demanda y despliegue geográfico en la región cordillera y la costa chubutense:

 

Senderismo: Acreditación para el guiado en caminatas y recorridos de diversa complejidad.

 

Mountain Bike: Evaluación para el manejo y coordinación de circuitos de cicloturismo.

 

Kayak: Validación de competencias de navegación, rescate y seguridad en disciplinas de remo.

 

Todoterreno: Certificación para la conducción y logística de excursiones en vehículos 4x4 por terrenos complejos.

 

Plazos, formulario online y vías de contacto

 

Desde el área de capacitación del Ministerio de Turismo indicaron que el período para postularse ya se encuentra activo y se mantendrá habilitado hasta el jueves 28 de mayo inclusive. Los interesados en acceder a la mesa de examen deberán completar de forma obligatoria el formulario de inscripción digital.

 

El registro se realiza de manera remota ingresando al enlace oficial: https://forms.gle/fAzHTo4gfB7QBjQ17. Asimismo, para despejar dudas reglamentarias, solicitar los temarios de evaluación o requerir mayor información institucional, la organización dispuso de la casilla de correo electrónico: capacitacionchubutur@gmail.com.

 

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