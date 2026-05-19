Gobernador Costa vivirá un fin de semana a puro fútbol infantil

Todo listo para la gran fiesta del fútbol infantil. Todo listo para que los peques vivan un fin de semana de Revolución de Mayo en la localidad de Gobernador Costa.

Organizado por el club Juventud Unida se llevará a cabo desde el viernes 22 al domingo 24 de mayo el torneo de fútbol infantil para las categorías 2015/16, 2017/18 y 2019/20 donde tomarán parte un total de ocho instituciones quienes le darán vida, calor y color, tanto al Gimnasio Municipal N°1 como al SUM Raúl Torres, ambos de Gobernador Costa.

Tomarán parte equipos de instituciones sociales y deportivas como la CAI de Comodoro Rivadavia, Cebollitas de Esquel, Costanera Sur de José de San Martín, Deportivo Rio Pico, Deportivo Del Campo, Escuela de Fútbol Infantil Deportivo Green, además de los locales Titanes y Juventud Unida de Gobernador Costa.

Las entradas tienen un valor de 2.000 pesos en cada uno de los lugares y habrá servicio de buffet.