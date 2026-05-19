Lanzan un taller virtual gratuito sobre el descarte correcto de envases fitosanitarios

Con el firme objetivo de erradicar la contaminación en los suelos y cursos de agua de las zonas productivas, el Gobierno del Chubut —a través de su Ministerio de Producción— unió fuerzas con la organización CampoLimpio para lanzar una capacitación clave. Se trata del taller virtual enfocado en la "Recuperación de envases vacíos de fitosanitarios", diseñado especialmente para el sector agropecuario de la Comarca Andina y la Precordillera.

El manejo inadecuado de los bidones plásticos de agroquímicos representa un riesgo ambiental crítico en las áreas rurales. Esta capacitación busca dotar a los productores, ingenieros, aplicadores y trabajadores del campo de las herramientas técnicas y legales necesarias para gestionar estos residuos de forma segura y sustentable.

Los ejes centrales del taller

La jornada formativa será dictada por el Ingeniero Agrónomo Facundo González, especialista de CampoLimpio, y se estructurará bajo los siguientes ejes temáticos:

Gestión integral y buenas prácticas agrícolas: Estrategias operativas para manipular los plásticos de forma segura desde el momento de su utilización en las plantaciones.

Actores según la Ley Nacional N° 27.279: Cuáles son las responsabilidades obligatorias que le corresponden a cada eslabón de la cadena (fabricantes, comercializadores, aplicadores y productores).

Panorama en Chubut y el país: Un diagnóstico sobre el avance de la recolección de envases a nivel nacional y la infraestructura actual de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en la provincia.

Acondicionamiento y entrega de envases: El protocolo correcto de lavado (triple lavado o lavado a presión), el perforado de la base del bidón para inutilizarlo y los canales oficiales para su devolución.

Fecha y modalidad de participación

La actividad se desarrollará en un formato completamente online, facilitando el acceso de los productores que se encuentran en diferentes parajes y localidades de la cordillera.

Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026.

Horario: 09:00 horas.

Modalidad: Taller virtual (gratuito).

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas destinadas a consolidar las buenas prácticas agrícolas en el territorio provincial, garantizando que el material plástico recuperado se inserte de manera correcta en el circuito de reciclaje oficial y no termine quemado, enterrado o acumulado en los campos.





