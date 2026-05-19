"Mujeres, Plantas y Oficios": un espacio de encuentro y saberes compartidos en Trevelin

La Agencia de Extensión Rural del INTA Trevelin se transformó esta mañana en el escenario de una jornada cargada de saberes, experiencias y aprendizajes compartidos. Bajo el nombre de “Mujeres, Plantas y Oficios”, un nutrido grupo de mujeres emprendedoras de la zona se congregó para participar de un espacio de intercambio diseñado para visibilizar el potencial de la flora local.

La propuesta se desarrolló de forma articulada en el marco de las actividades globales por la Semana de la Fascinación por las Plantas. La organización estuvo a cargo de la intendencia del Parque Nacional Los Alerces en un trabajo conjunto con el equipo técnico del INTA y el Centro de Capacitación Integral (CECAIN).

El encuentro tuvo como eje central poner de relieve los conocimientos tradicionales, las prácticas innovadoras y los profundos lazos comunitarios que se generan cuando las mujeres de la región eligen trabajar con los recursos naturales autóctonos. Desde la cosmética natural y la medicina ancestral, hasta la gastronomía y las artesanías, la flora regional se consolidó como el motor de numerosos proyectos liderados por mujeres.

Durante la mañana, las asistentes compartieron no solo las metodologías de recolección sustentable y procesamiento de las especies botánicas, sino también los desafíos económicos y logísticos que enfrentan diariamente para sostener y hacer crecer sus emprendimientos de manera independiente en la zona cordillerana.

A través de este tipo de mesas de diálogo, las instituciones organizadoras buscan fortalecer el entramado de la economía social y el asociativismo en la región. De esta manera, el conocimiento botánico deja de ser un saber aislado para transformarse en una herramienta colectiva de arraigo territorial, preservación del medio ambiente y autonomía económica para las mujeres del valle y la precordillera.



