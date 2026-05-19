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Por Redacción Red43

Allanaron un campo cerca de Sarmiento por faena ilegal y secuestraron un arma

La Policía Rural de Sarmiento realizó un operativo tras una investigación por comercialización de animales faenados ilegalmente. Hallaron carne bovina, herramientas de corte y una carabina con numeración limada.
Por Redacción Red43

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Personal de la División Seguridad Rural Sarmiento llevó adelante un allanamiento en un establecimiento rural ubicado a unos 55 kilómetros de la ciudad, sobre un camino vecinal de ripio, en el marco de una investigación por comercialización de animales faenados ilegalmente, delito agravado por reiteración.

 

El procedimiento se desarrolló el domingo 18 de mayo entre las 16:00 y las 22:30 horas y fue autorizado luego de distintas intervenciones previas realizadas por efectivos policiales. La investigación se originó tras un control vehicular nocturno en el que varias personas que transportaban carne vacuna intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

 

 

 

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una tijera de esquila y elementos cortantes que, según se informó, habían sido colocados intencionalmente en el camino para impedir el ingreso del personal policial. Además, encontraron una carabina con cantonera de goma y numeración limada, junto a un cargador y una mira telescópica.

 

También se incautaron tres paletas de animal bovino, ganchos para colgar carne, balanzas, arneses, sogas, serruchos y distintos elementos utilizados para el procesamiento de carne. En el lugar hallaron además una manta que habría sido utilizada para cubrir la carne transportada.

 

 

 

Según indicaron fuentes policiales, una de las personas allanadas aseguró ante un testigo que la carne había sido arrojada al río para evitar que fuera encontrada por los investigadores.

 

En el operativo intervino el funcionario de Fiscalía, Dr. Alexis Ubilla. Asimismo, durante las diligencias se detectó una balsa con soportes que cruza el río hacia establecimientos ubicados en la provincia de Santa Cruz.

 

 

 

R.G

 

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