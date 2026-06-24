39 años de leyenda: el legado inigualable de Lionel Messi

Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Creció en el barrio La Bajada, donde dio sus primeros pasos en el club Abanderado Grandoli y luego en Newell's Old Boys.





A los 10 años, su carrera enfrentó un obstáculo crucial: fue diagnosticado con un déficit en la hormona del crecimiento. Ante la imposibilidad de acceder al costoso tratamiento en aquel momento en el país, la familia tomó la difícil decisión de emigrar. El FC Barcelona apostó por él, cubriendo los gastos médicos y forjando allí una trayectoria de 17 temporadas. Tras su paso por el Paris Saint-Germain, hoy brilla en el Inter Miami, demostrando que su vigencia es eterna.





La carrera de Messi es la más laureada de la historia. Entre sus principales logros se destacan:

Selección Argentina: Copa del Mundo (2022), Copa América (2021 y 2024), Finalissima (2022) y Medalla de Oro Olímpica (2008).

FC Barcelona: 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Paris Saint-Germain: 2 Ligue 1 y 1 Supercopa de Francia.

Inter Miami: Leagues Cup (2023).

Premios individuales: Poseedor de 8 Balones de Oro y 2 premios The Best, además de múltiples Botas de Oro.

Messi no solo acumuló trofeos, sino que rompió todos los registros estadísticos del fútbol moderno:

Máximo goleador histórico de la Selección Argentina y de La Liga española.

Jugador con más títulos en la historia del fútbol profesional (más de 45 trofeos).

Máximo asistidor en la historia del fútbol oficial.

Jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Único jugador en ganar el Balón de Oro del Mundial en dos ocasiones (2014 y 2022).

Su historia en los mundiales es la de una redención constante: desde sus inicios en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pasando por el dolor de la final en Brasil 2014 y la frustración en Rusia 2018, hasta el capítulo final en Qatar 2022. En Lusail, Messi terminó de escribir su nombre en el cielo, cerrando el único debate pendiente y consagrándose, definitivamente, como el mejor de todos los tiempos.





A sus 39 años, el rosarino sigue vigente, transformando cada obstáculo —incluyendo aquellos problemas de salud de su infancia— en un escalón más hacia la eternidad. Celebramos la fortuna de haber vivido en la era de Messi, el pibe que, desde La Bajada hasta el trono mundial, nos enseñó que no existen límites para quien juega con el alma.





¡Feliz cumple, Lio! El fútbol te agradece cada segundo de magia.