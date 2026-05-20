Chubut sigue sumando podios y medallas en los Juegos Epade 2026

En el que fue el segundo día de competencias en el marco de los XIX Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte y que tiene como sedes a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la delegación de deportistas del Chubut mantuvo las buenas actuaciones, tanto grupales como individuales, además de sumar nuevas medallas en las diversas disciplinas.

En la pista de Neuquén, la delegación chubutense de atletismo continuó con su excelente producción en el torneo patagónico, logrando este martes ocho medallas más a las ya obtenidas.

En ese marco, Ema Gorognano ganó la medalla plateada en lanzamiento de jabalina, mientras que Sofía Ghigliotto alcanzó dos medallas doradas, en 300 metros llanos y en salto en largo. Además, en la prueba masculina de 300 metros, Valentino Bonelli ganó el oro y Alon Ramil se quedó con el bronce.

Mientras tanto, en pruebas combinadas, Tania Aymin Gallardo alcanzó la presea dorada.

A su vez, en las pruebas de postas 4×100, el equipo femenino logró la medalla de bronce, mientras que el masculino finalizó en segundo lugar, aunque por la posterior descalificación de Neuquén (que había ganado la prueba) por invasión de carril, Chubut se quedará con la medalla dorada, aunque esto será ratificado este miércoles.

Judo

Por otra parte, en la ciudad de Santa Rosa, el judo tuvo este martes la competencia individual femenina, donde se sumaron tres medallas más. Agostina Farías en -57kg y Abigail Currumil en -78kg se quedaron con las medallas de plata, mientras que Selena Calfuqueo logró el oro en +78kg.

Este jueves se cerrará el torneo de judo, con la competencia por equipos, y hasta el momento, la rama femenina viene en tercer lugar en la sumatoria de puntos y la masculina en el cuarto puesto.

Mountain bike

En el autódromo de Toay (Santa Rosa), inició el mountain bike, con la prueba de Rally por Vueltas, con una buena producción chubutense, que sumó el primer podio del torneo y buenos puntos en ambas ramas.

En la masculina, David Jaramillo accedió al tercer lugar y se quedó con la medalla de bronce, mientras que Ramiro Miranda quedó cuarto y Máximo Molina séptimo.

Entre las damas, Morena Agustina Carinqueo finalizó octava y Delfina Cárdenas décima. En la sumatoria de puntos, Chubut se encuentra primero en la rama masculina con 180 puntos y tercero en la femenina, con 110. En tanto, este miércoles se desarrollará la prueba de contrarreloj individual.

A semifinales

Los deportes por equipo dejaron excelentes noticias este martes y varios seleccionados ya han logrado meterse entre los cuatro mejores.

En Viedma se disputó la segunda fecha para los torneos de fútbol y ambos planteles chubutenses se aseguraron la clasificación a semifinales.

El equipo masculino superó a su par de Tierra del Fuego por 2-1, con goles convertidos por Tiziano Payalef y Bautista Schischke. Con dos victorias en dos partidos, el elenco de Mauro Villegas y Juan Pablo Petronio confirmó su pase a las semifinales. Este miércoles finaliza la ronda regular ante Neuquén.

En cancha de Sol de Mayo, el seleccionado femenino venció a La Pampa por 1-0, con el gol de la comodorense Bianca Toldo, convertido en el primer tiempo. Con un empate y una victoria, el elenco también se aseguró su clasificación a semifinales.

En tanto este miércoles 20 de mayo, en el último juego de la fase regular se medirá ante Neuquén.

En lo que respecta al handball de Chubut hubo excelentes noticias, ya que ambos planteles también se metieron entre los mejores cuatro del certamen tras ganar sus respectivos encuentros a Tierra del Fuego.

El equipo masculino superó ampliamente a los fueguinos por 39-25, mientras que el femenino hizo lo propio por 24-8.

Ya clasificados, los varones cerrarán la fase regular este miércoles ante La Pampa, mientras que las mujeres lo harán frente a Río Negro.

Buscando el pase

En Santa Rosa se jugó una nueva doble jornada en los torneos de vóley, donde los representantes del Chubut siguen expectantes, buscando meterse en la definición de los certámenes.

El plantel femenino en el turno mañana superó de gran forma a Neuquén por 3-0, logrando su tercer triunfo consecutivo.

Por su parte, el masculino enfrentó a Río Negro en primer turno, cayendo por 3-2. A la tarde fue victoria ante Tierra del Fuego por 3-1. Con dos triunfos y una derrota, el elenco del Chubut buscará sellar la clasificación este miércoles ante La Pampa.

En Viedma, el seleccionado femenino de básquet logró dos importantes triunfos que encaminan su clasificación. Primero venció a La Pampa por 61-40 y por la tarde volvió a festejar ante Río Negro por 63-53. En tanto este miércoles frente a Tierra del Fuego cerrará la fase regular y con un nuevo éxito, se clasificará a semifinales.

Por último, el básquet masculino sumó su segunda derrota en fila, tras perder ante Río Negro por 60-51. No obstante, en el último turno del día, los dirigidos por Facundo Álvarez se medían con La Pampa, buscando el primer triunfo del torneo para poder clasificar.

Este miércoles 20 el último duelo será ante Santa Cruz.

R.G