ARCA dejará de apelar los juicios por Ganancias a jubilados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictó un cambio de rumbo en su política legal y dispuso que ya no apelará las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios. Mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, el organismo ordenó a sus representantes fiscales no presentar nuevos recursos extraordinarios ni de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso desistir de aquellas apelaciones en trámite que aún no han sido resueltas.

Desde la entidad recaudadora justificaron la medida señalando que el objetivo principal es evitar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional, reconociendo que el máximo tribunal venía rechazando sistemáticamente sus planteos. La nueva directiva se apoya en la sostenida jurisprudencia emanada del histórico fallo García, María Isabel c/ AFIP de marzo de 2019, donde la Corte Suprema invalidó la retención del gravamen al entender que el envejecimiento y los baches de salud reducen la capacidad contributiva de los adultos mayores y exigen una tutela constitucional diferenciada.

En la actualidad, cerca de 130.000 jubilados se encuentran alcanzados por Ganancias por percibir ingresos superiores a ocho haberes mínimos, una cifra que ronda los 3,1 millones de pesos. Los especialistas aclaran que la resolución de ARCA no extingue el impuesto de manera masiva ni altera las leyes vigentes, sino que acelera de forma definitiva el cese de los descuentos para quienes ya tienen un litigio en marcha con sentencia favorable. Los representantes del fisco solo continuarán la disputa legal en cuestiones secundarias, como la fijación de honorarios profesionales y costas judiciales, o ante fallos excepcionales donde consideren que faltan requisitos de legitimación activa.

EBW