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Por Redacción Red43

Invitan a una "Velada Patriótica" previa al 25 de mayo

El domingo desde las 22 horas, la banda militar "Malvinas Argentinas" llenará de emoción histórica la previa al Día de la Patria.
Por Redacción Red43

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A días de una nueva conmemoración del 25 de Mayo, una fecha profundamente arraigada en la historia y en el sentimiento de todos los argentinos, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 invita a la comunidad de Esquel a participar de una emotiva Velada Patriótica para recibir el Día de la Patria.

 

El encuentro se llevará a cabo el próximo 24 de mayo a las 22:30 horas en el Auditorio Municipal, en una noche especial que buscará reunir a vecinos, familias e instituciones en torno a los valores patrios, la música y el sentimiento nacional.

 

La velada contará con la destacada participación de la Banda Militar “Malvinas Argentinas”, que ofrecerá un concierto militar con distintas interpretaciones alusivas a esta fecha tan significativa para el país.

 

Además, al llegar la medianoche, los presentes entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar la bienvenida al 25 de Mayo, en un momento cargado de emoción, memoria y profundo sentido patriótico.

 

Desde el Regimiento destacaron que la propuesta tiene como objetivo compartir junto a la comunidad una de las fechas más importantes de la historia argentina, recordando el nacimiento de la Patria y fortaleciendo el sentimiento de unión, identidad y pertenencia nacional.

 

Cabe recordar que la entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a toda la comunidad a participar y compartir esta significativa celebración patria.

 

Así mismo, se recomienda asegurar tu lugar temprano al ser localidades limitadas.

 

SL

 

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