Escalaban un volcán en medio de la nieve y todo fue tragedia: una mujer cayó desde 600 metros y murió

Una lamentable tragedia ocurrió durante este fin de semana en el Volcán Llaima, en la Región de La Araucanía, en Chile luego que una excursionista perdiera la vida tras sufrir una violenta caída de aproximadamente 600 metros mientras realizaba un ascenso junto a un grupo de montañistas.

El accidente se registró en el sector cordillerano de Cherquenco, comuna de Vilcún, cuando la mujer avanzaba por una de las rutas de alta montaña del macizo volcánico, a unos 2 mil metros de altura.

Según los primeros antecedentes entregados por organismos de emergencia, la víctima habría resbalado en una zona de nieve y hielo, precipitándose por una extensa ladera de difícil acceso.

Tras la alerta emitida por integrantes del mismo grupo, se activó un amplio operativo de rescate encabezado por el GOPE de Carabineros, Senapred, Conaf y rescatistas especializados en montaña. Incluso un helicóptero policial intentó llegar hasta el sitio donde se encontraba la excursionista, pero las complejas condiciones climáticas impidieron las maniobras aéreas.

Fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas extremas y escasa visibilidad marcaron las labores de rescate durante gran parte de la jornada. Finalmente, equipos terrestres lograron acceder hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento de la mujer durante la noche del domingo.

Las autoridades además informaron que el grupo de excursionistas no habría realizado el registro obligatorio ante Conaf antes de iniciar el ascenso, trámite fundamental para monitorear rutas y coordinar protocolos de emergencia en este tipo de actividades de alto riesgo. La víctima fue identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa de 42 años. Integraba el grupo de Go Outdoor del vecino país.