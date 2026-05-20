Restauradores forestales: El curso que nació tras los incendios vuelve con una apuesta más grande

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Regional Patagonia y el CEA3 de Mallín Ahogado avanzan en la organización de una nueva edición del curso de restaurador y restauradora forestal, una propuesta formativa surgida luego de los incendios que golpearon distintos sectores de la Comarca Andina.

El anuncio fue realizado por Juan Pablo Acosta, integrante de la UTT Patagonia e ingeniero agrónomo, quien confirmó a Red43 Comarca Andina la firma de un convenio de cooperación general entre ambas instituciones para desarrollar actividades conjuntas durante este año.

“Nos juntamos con el CEA3 de Mallín Ahogado a firmar finalmente un convenio de cooperación general entre la UTT Regional Patagonia y el CEA3”, explicó Acosta.

Experiencia que nació tras los incendios

El curso de restaurador forestal tuvo su primera edición este año y fue presentado como una respuesta frente a la devastación causada por los incendios en Chubut y Río Negro. La propuesta reunió a un centenar de participantes y combinó formación teórica en El Bolsón con prácticas técnicas en la Escuela Agrotécnica 717 de Lago Puelo.

Además, incluyó jornadas de trabajo en sectores afectados por el fuego, como Puerto Patriada, en El Hoyo, una de las zonas más castigadas durante los incendios del verano.

La iniciativa surgió de manera autónoma desde la UTT junto a integrantes de la Brigada Andina y profesionales vinculados al ámbito forestal y agroecológico. El objetivo fue crear herramientas concretas para tareas de prevención, restauración ambiental y manejo del territorio después de los incendios.

En ese marco, Acosta había definido la propuesta como un “nuevo oficio” pensado para responder al impacto ambiental que dejan los incendios cada año en la cordillera.

El próximo paso será en Mallín Ahogado

Según adelantó el referente de la UTT Patagonia, la próxima edición del curso buscará realizarse en Mallín Ahogado, del lado de Río Negro, con participación de instituciones educativas técnicas de ambos lados de la Comarca.

Entre las entidades organizadoras mencionó al CEA 3 de Mallín Ahogado, al CET 23 y a la Escuela Agrotécnica 717 de Lago Puelo. También señaló que podrían sumarse otras instituciones vinculadas a la formación técnica y agroforestal. “Seguramente en las próximas semanas vamos a estar lanzando la convocatoria”, indicó.

La intención, explicó, es consolidar una propuesta que no quede limitada a una experiencia puntual. “La idea es darle continuidad regional al curso de restaurador y restauradora forestal”, sostuvo.

Formación orientada a la prevención y restauración

La capacitación apunta a fortalecer conocimientos vinculados al manejo del bosque, restauración de áreas degradadas y prevención de incendios. También busca profesionalizar el trabajo de brigadas voluntarias y personas interesadas en tareas ambientales dentro de la Comarca Andina.

“Apuntamos a que en verano combatan incendios y en invierno se transformen en brigadas de prevención y restauración”, había explicado anteriormente Acosta sobre el espíritu del proyecto.

La nueva convocatoria todavía no tiene fecha confirmada, aunque desde la organización señalaron que será anunciada en las próximas semanas.

O.P.