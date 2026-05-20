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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: se espera una jornada fría con neblinas por la mañana y tarde despejada

El pronóstico para este miércoles anticipa temperaturas bajo cero en las primeras horas del día y una máxima que llegará a los 11°C. No hay probabilidades de lluvias y el viento se mantendrá calmo.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional detalló el panorama climático para la ciudad de Esquel de cara a este miércoles 20 de mayo de 2026. Se prevé una jornada marcada por la marcada amplitud térmica, típica de la temporada otoñal en la cordillera, con un inicio muy frío que luego dará paso a condiciones más agradables hacia la tarde.

 

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto por densos bancos de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en los accesos a la ciudad y en la ruta nacional 259, por lo que se solicita circular con precaución. La temperatura mínima tocará su punto más crítico en las primeras horas del día, registrando -1°C.

 

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán de forma notable. El cielo se presentará completamente despejado y soleado, permitiendo que el termómetro ascienda hasta alcanzar una temperatura máxima estimada de 11°C.

 

Para la noche, el ambiente volverá a enfriarse rápidamente bajando hasta los 7°C, manteniendo el cielo despejado y una atmósfera calma. Cabe destacar que para todo el desarrollo del miércoles la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

 

Respecto al comportamiento del viento, se mantendrá en calma durante todo el día, con velocidades constantes que oscilarán apenas entre los 7 y 12 km/h. La dirección predominante será del Este (E) durante la mayor parte de la jornada, rotando levemente hacia el Nordeste (NE) al caer la noche. No se registrarán ráfagas de viento.


 

 

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