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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El solcito de mayo se disfruta distinto cuando el día arranca congelado

El miércoles tendrá otra mañana fría en la Comarca Andina, con poco viento y una tarde estable bajo cielo despejado.
Por Redacción Red43

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La mitad de semana llega con un panorama bastante parecido al de los últimos días en la Comarca Andina: mañanas frías, poco viento y tardes que terminan sintiéndose mucho más amables gracias al cielo despejado.

 

Durante la madrugada y primeras horas del miércoles se esperan temperaturas entre 2° y 3°, con ambiente frío en gran parte de la Comarca Andina y posibles heladas aisladas en sectores bajos donde suele sentirse más la inversión térmica.

 

Tarde estable y con poco viento

Con el correr de la mañana el sol volverá a ganar protagonismo y la temperatura subirá.

 

 

La máxima rondará los 13° durante la tarde, en una jornada con viento suave del este y ráfagas moderadas que recién se harán notar un poco más desde el mediodía. Más allá del abrigo temprano, el día se perfila estable y tranquilo para actividades al aire libre.

 

La amplitud térmica vuelve a ser una de las características más marcadas de la semana: amaneceres fríos y tardes bastante más agradables apenas aparece el sol.

 

Cómo sigue la semana en la Comarca Andina

Por ahora no aparecen lluvias importantes ni cambios bruscos en el corto plazo. El patrón se mantiene bastante estable, con mañanas frescas y tardes relativamente suaves para mayo.

 

 

También continúa alta la isoterma 0°, moviéndose cerca de los 3.000 metros, lo que aleja por ahora la posibilidad de nevadas en sectores poblados de la Comarca Andina.

 

📸 ¿Cómo está el clima en tu localidad? Podés enviar tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Y si querés que tu mirada ayude a mostrar cada rinconcito de la Comarca Andina en estas notas, también podés compartirnos tus fotos del día.

 

 

O.P.

 

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