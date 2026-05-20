Esquel será sede de la Primera Jornada Nacional sobre Políticas Públicas y Derechos de los Seres Sintientes

La ciudad de Esquel se posicionará en la vanguardia del debate jurídico y social de la Patagonia al convertirse en sede de la "Jornada Nacional: Políticas Públicas y Derechos de los seres sintientes". El encuentro, que tendrá lugar este jueves 21 de mayo de 2026, fue declarado de interés institucional por el Concejo Deliberante local debido a su relevancia comunitaria y su enfoque integral en el bienestar animal.

Las actividades están coorganizadas por la Municipalidad de Esquel, la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la Fiscalía, y cuentan con la colaboración de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut. Las ponencias se dividirán en dos bloques horarios —de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas— y están dirigidas a fiscales, funcionarios judiciales, profesionales del sector, personal administrativo de fiscalías y al público general interesado en la temática.

El evento contará con un fuerte componente federal gracias a la participación de reconocidos especialistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Dr. Blas Matías Michienzi: Fiscal titular de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA) de CABA, quien disertará sobre los desafíos prácticos de la investigación penal a una década de la creación del organismo especializado.

Dra. María de las Victorias González Silvano: Destacada académica y titular de la materia Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Abogadas Nancy Harismendy y Paulina Albrecht: Integrantes de la Red de Políticas Públicas. Ofrecerán la ponencia "Del control a la prevención: el PEP como herramienta de política pública contra el maltrato animal", detallando el impacto del Programa de Equilibrio Poblacional (P.E.P.) de perros y gatos como estrategia ética y eficaz de control estatal.

La representación de la justicia de la región estará encabezada por la Procuradora Fiscal María Cecilia Bagnato y la Técnica María Inés Vassallo, miembros de la Agencia Ambiental y Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Esquel. Ambas analizarán los alcances y la aplicación técnica de la Ley Nacional N° 14.346 de protección animal.

Asimismo, el panel sobre políticas locales sumará las voces de las médicas veterinarias Diana Ponce y Camila Regis (Coordinación de Fauna Urbana de Esquel), junto a Nidia Morales y Patricia Giacobone; el MV Román Casanovas (Secretaría de Salud de Chubut) enfocado en tenencia responsable, y la MV Paola Jorgelina Silva, de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Trevelin, quien aportará estrategias de concientización vecinal.

Durante el bloque de la tarde, la jornada abordará herramientas interdisciplinarias innovadoras dentro de los procesos legales. Martín Villarroel y Juan Llanos, adiestradores de la División Canes de la Policía del Chubut, presentarán el trabajo operativo de los animales en la investigación criminal.

Por otra parte, se expondrá el sensible protocolo de "Acompañamiento terapéutico con canes en instancias judiciales", desarrollado por la psicóloga del Ministerio Público Fiscal, Lic. Cecilia Buglioni, y Susana Ponce. Este espacio detallará cómo los animales de asistencia brindan soporte emocional y contención a personas en situación de vulnerabilidad al momento de prestar declaración legal.

Hacia el cierre, se dará espacio a las organizaciones no gubernamentales a través de las representantes de FADAES (protectora de Esquel) Antonela Cleri, Nadine Alemán y Karen Ancatel. En tanto, las herramientas de resolución de conflictos en casos de maltrato serán analizadas por las mediadoras del Ministerio Público Fiscal local, Lic. Fabiana Diez y Abg. Julia Mateos.

Tras una mesa de debate abierta a las 17:30 horas, las autoridades realizarán el cierre institucional. Como complemento de las jornadas, el viernes 22 por la mañana se coordinará una visita técnica a las instalaciones del área de Fauna Urbana de Esquel. Las inscripciones son libres y gratuitas, y pueden gestionarse escaneando el código QR oficial del evento.







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