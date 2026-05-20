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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: FADAES cambió sus datos bancarios para recibir donaciones

Con el objetivo de evitar transferencias erróneas que perjudiquen la asistencia a los animales rescatados, la organización alertó sobre su nuevo sistema financiero. Piden no usar el alias que quedó agendado del mes pasado.
Por Redacción Red43

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A través de un comunicado oficial emitido en sus canales de difusión, la Fundación Amigos de los Animales de Esquel (FADAES) lanzó un aviso de carácter importante destinado a todos sus colaboradores, socios y vecinos que habitualmente apoyan la causa de la protección animal en la ciudad. La institución concretó un cambio en su entidad bancaria operativa, lo que modifica por completo las coordenadas para recibir donaciones y transferencias de dinero.

 

A partir de este momento, la organización protectora dejó de utilizar su cuenta anterior para comenzar a trabajar de forma exclusiva con el Banco Macro. Esta transición implica la baja definitiva de los datos financieros que muchos vecinos ya tenían incorporados en sus rutinas de ayuda.

 

Desde la comisión de FADAES hicieron especial hincapié en la necesidad de actualizar la información guardada automáticamente en las aplicaciones de homebanking y en las diferentes billeteras virtuales (como Mercado Pago, Modo, entre otras).

“Les pedimos a quienes siempre nos transferían al CBU o alias anterior, que por favor revisen bien antes de enviar dinero, ya que esos datos ya no son los mismos que muchos tienen agendados en sus cuentas”, explicaron desde la fundación.

 

El llamado a la solidaridad también incluye un pedido de máxima difusión entre la comunidad esquelense para evitar que los fondos de ayuda —vitales para costear alimentos, tratamientos veterinarios y rescates— sean enviados por error a la cuenta vieja, lo que podría generar demoras o complicaciones administrativas insalvables.

 

Las nuevas coordenadas para colaborar

Para quienes deseen realizar sus aportes mensuales, donaciones extraordinarias o colaborar con los casos urgentes que atiende la protectora, FADAES confirmó que la nueva cuenta ya se encuentra plenamente operativa bajo el siguiente dato clave:

 

Nueva Entidad Bancaria: Banco Macro

 

Nuevo ALIAS oficial: REINO.BOYA.CONTUVE

 

Desde la entidad agradecieron el constante e invaluable apoyo de la comunidad e instaron a la población a prestar mucha atención al colocar el nuevo CBU o alias al momento de confirmar cualquier operación.

 

 



M.G

 

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