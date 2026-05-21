10°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad - Esquel
21 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cámara de Turismo del Oeste del Chubut convocó a Asamblea Anual Ordinaria

El encuentro se realizará el 2 de junio a las 18:00 hs en Esquel y abordará diferentes temas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos del Oeste del Chubut convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 02 de junio del 2026 a las 18:00 hs en el Hotel Tehuelche de Esquel, ubicado en 9 de Julio 825, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

 


1.- Elección de dos asociados para la firma del Acta de la Asamblea.
2.- Motivo del llamado fuera de término.
3.- Consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 34 finalizado el 31 de diciembre de 2024 y Nº 35 finalizado el 31 de diciembre de 2025.-
4.- Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

 


 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel implementa un nuevo sistema de control tributario junto a ARCA y Provincia
2
 El Hospital Zonal de Esquel difundió la guía actualizada de atención para el acceso al IVE en los CAPS
3
 Esquel: Dictaron prisión preventiva para el detenido que estuvo 11 años prófugo en Chile
4
 "Queremos que el vecino forme parte": Barrio Los Sauces renovó su comisión directiva
5
 Reforma de Zonas Frías: así votaron los diputados de Chubut
1
 Estaba de vacaciones en la casa de su tía y abusó de una menor
2
 Naufragó y en una isla provocó un incendio: sobre las cenizas escribió S.O.S. y logró ser rescatado
3
 Invitan a una noche a puro tango y milonga
4
 Bomberos contuvieron un incendio de pastizales en Villa Hípica
5
 Punto Digital recibirá a estudiantes de la Escuela 713 para sus prácticas profesionalizantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -