La Cámara de Turismo del Oeste del Chubut convocó a Asamblea Anual Ordinaria

La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos del Oeste del Chubut convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 02 de junio del 2026 a las 18:00 hs en el Hotel Tehuelche de Esquel, ubicado en 9 de Julio 825, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:



1.- Elección de dos asociados para la firma del Acta de la Asamblea.

2.- Motivo del llamado fuera de término.

3.- Consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 34 finalizado el 31 de diciembre de 2024 y Nº 35 finalizado el 31 de diciembre de 2025.-

4.- Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.





R.G