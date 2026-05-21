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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

SEROS capacitó a jubilados, pensionados y afiliados en el uso de herramientas tecnológicas

Enfocado en teléfonos celulares para acceder a recetas electrónicas, recibos de sueldo digitales y efectuar diversas consultas. 
Por Redacción Red43

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El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de SEROS, llevó adelante en la ciudad de Trelew un nuevo Taller de Alfabetización Digital, destinado a acompañar a jubilados, pensionados y afiliados en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas y servicios digitales.

 

La actividad se desarrolló en el Centro de Jubilados de Trelew, ubicado en Primera Junta y Ameghino, y estuvo orientada a brindar conocimientos prácticos sobre manejo de teléfonos celulares, utilización de aplicaciones y herramientas digitales vinculadas a gestiones cotidianas.

 

Durante la jornada se trabajó sobre el uso de la App ISSyS Afiliados, acceso a recibos de sueldo digitales, receta electrónica, consulta de novedades institucionales y distintas opciones de autogestión.

 

Además, la capacitación contó con la participación del equipo de Innovación Tecnológica de la Provincia, que presentó DINO, el chatbot oficial del Gobierno del Chubut, incorporando contenidos y herramientas vinculadas a la inclusión y el acompañamiento digital.

 

Desde el organismo destacaron la importancia de estos espacios de formación y acompañamiento, especialmente para adultos mayores, promoviendo una mayor autonomía digital, inclusión y accesibilidad a trámites y servicios.

 

Más de 60 talleres realizados 

 

En ese contexto, se remarcó que durante el último año ISSyS ya concretó más de 60 talleres presenciales en diferentes localidades de la provincia, consolidando una política de cercanía territorial y capacitación comunitaria.

 

Para consultas e información sobre próximos talleres, los interesados pueden comunicarse al correo capacitaciones@issys.gov.ar

 

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