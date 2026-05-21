El valor de los pinares de Esquel

Los ingenieros forestales Horacio Claverie y Cecilia Vera visitaron los estudios de Red43 y expusieron la situación actual de las plantaciones de coníferas ubicadas en los alrededores de Esquel y en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, poniendo en común tanto los beneficios ambientales históricos que brindan estos árboles como la necesidad de implementar un manejo silvícola integral.

Claverie fue contundente respecto al valor económico y social de este recurso para la comunidad local, afirmando que el municipio de Esquel tiene 800 hectáreas de bosque de pino maderable y es el principal patrimonio del municipio, la propiedad más importante que tiene el municipio de Esquel. El ingeniero detalló que este bosque comunal provee leña para el plan calor y madera para la construcción de viviendas, por lo cual debe ser visto como una gran oportunidad para la localidad y no como un problema.

Al repasar la historia de estas masas forestales, Vera precisó que los pinos fueron implantados en una época comprendida entre los años 1970 y 1985, un período donde la tendencia general estaba enfocada exclusivamente en la plantación de coníferas.

La ingeniera aclaró que estos árboles no se colocaron originalmente con un fin comercial o maderable, sino que tenían un objetivo estrictamente ambiental ligado a la protección física de las laderas de la ciudad.

Con el paso de las décadas se produjo un cambio de paradigma que prioriza la conservación de lo nativo, pero los pinos implantados continuaron creciendo y hoy presentan estructuras densas que varían entre los 1100 y los 2500 árboles por hectárea, con ejemplares de más de 50 años que nunca recibieron tareas de poda o raleo.

Esta falta de manejo forestal acumuló una enorme carga de material combustible, con ramas secas que llegan hasta el nivel del suelo y alturas de copa que superan los 20 metros, representando un peligro latente debido a la extrema cercanía de las plantaciones con las zonas habitadas de la ciudad.

Para abordar esta problemática de interfase urbana, Claverie valoró el trabajo preventivo que se viene ejecutando en la localidad al señalar que el municipio está haciendo bastante en esto, ya hace años que se mantienen cortafuegos. Sin embargo, los profesionales insistieron en que resulta imperioso avanzar un paso más allá y realizar raleos programados para bajar el volumen de biomasa y disminuir la intensidad ante eventuales incendios, aprovechando de forma útil la madera extraída.

Para concluir, los especialistas recordaron que estos bosques exóticos cumplen una función de protección civil que resulta vital para la seguridad de los vecinos de Esquel. Detallaron que los pinos están sosteniendo toda la ladera que va desde el cañadón de Bórquez hasta el barrio Bellavista, evitando el movimiento de suelo y el desmoronamiento de los cerros.

Claverie remarcó que gracias a la acción combinada de la cobertura de los pinos y el funcionamiento del canal derivador, el cual transporta el agua hacia la laguna y evita que baje hacia los cascos urbanos, se ha reducido de manera drástica el riesgo de inundaciones y aludes en todos los barrios cercanos a la ladera.

EBW