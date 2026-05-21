Punto Digital recibirá a estudiantes de la Escuela 713 para sus prácticas profesionalizantes

El Jefe de División de Punto Digital, Claudio Echaury, detalló que este año la propuesta se ampliará a la sede 1 y la sede 2 de la ciudad tras los buenos resultados obtenidos el año pasado. Según explicó, las actividades se desarrollarán en un entorno completamente laboral, por lo que los estudiantes deberán cumplir horarios y tareas como si ya fueran egresados, bajo el acompañamiento del personal municipal que luego elevará un informe de gestión a la institución educativa.

"Los chicos van a realizar prácticas profesionalizantes en los distintos puntos digitales relacionados a reparación de equipos informáticos y testeo de redes", señaló Echaury, quien agregó que las labores incluirán la optimización de las rutinas de trabajo diarias a través de las plataformas con las que operan los espacios. Las tareas se extenderán hasta la finalización del ciclo lectivo.

En este marco, el funcionario destacó que los alumnos trabajarán con equipamiento informático en desuso que es acercado por la propia comunidad. Los elementos tecnológicos son restaurados por los estudiantes y posteriormente se destinan a fines benéficos. "Todo ese equipamiento es parte del material con lo que los alumnos van a trabajar aquí, lo van a reparar, lo van a restaurar y es el que luego se dona a instituciones de la zona que nos lo solicitan", precisó. Entre los habituales receptores de estos dispositivos se encuentran la policía, la cooperadora del hospital y diversas entidades locales.

Ante esto, desde la institución recordaron que se reciben de manera continua residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que abarca tanto herramientas eléctricas como computadoras y netbooks. Los vecinos interesados en colaborar pueden acercar estos elementos a cualquiera de las dos sedes de Punto Digital, que atienden de lunes a viernes en horario corrido de 7 a 18:30 horas.