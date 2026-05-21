Planificación turística en Lago Rosario

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, mantuvo una reunión de trabajo junto a prestadores turísticos de Lago Rosario, con el objetivo de avanzar en la planificación de propuestas y actividades de cara a la próxima temporada de invierno y a la temporada de tulipanes 2026.

El encuentro se realizó en la Casa de las Artesanas del paraje y participaron referentes de distintos emprendimientos y espacios vinculados a la actividad turística local, entre ellos integrantes del Museo Ruka Folil, la Casa de las Artesanas, guías de sitio y responsables de campings del sector, entre otros.

Durante la jornada se trabajó sobre distintas iniciativas orientadas a fortalecer y diversificar la oferta turística de Lago Rosario, pensando tanto en las propuestas invernales como en las actividades que acompañarán una nueva temporada de tulipanes en Trevelin y sus Parajes.

Al respecto, Figueroa destacó que "fue una reunión muy productiva en la que surgieron nuevas propuestas y muy interesantes de cara a la temporada de tulipanes", valorando además el compromiso y la participación de los prestadores del paraje en la construcción conjunta de nuevas experiencias.

"Este tipo de encuentros permite seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre los prestadores y el sector público, generando propuestas con identidad local y nuevas experiencias que enriquecen la oferta turística de Trevelin y sus parajes durante todo el año", señaló la funcionaria.

EBW