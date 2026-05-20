14° °
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsónviolencia de genero
20 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Violencia de género: La Justicia le prohibió acercarse y aun así regresó para atacarla nuevamente

La Fiscalía formuló cargos a un hombre en El Bolsón por lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños y desobediencia judicial. Los hechos habrían ocurrido en pocas horas y tuvieron como víctima a su expareja.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia de Río Negro dictó prisión preventiva para un hombre acusado de cometer varios hechos de violencia de género contra su expareja en el barrio Esperanza de El Bolsón. La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía formulara cargos por lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños y desobediencia judicial.

 

Según la acusación presentada durante la audiencia, el primero de los episodios ocurrió durante la madrugada del 17 de mayo en una vivienda del barrio Esperanza. Allí, el imputado habría golpeado a la mujer en distintas partes del cuerpo e impedido que pudiera retirarse de la casa junto a sus hijas e hijos.

 

La Fiscalía indicó además que el acusado dañó el teléfono celular de la víctima cuando ella intentó registrar las lesiones sufridas. Ese hecho quedó incorporado dentro de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

 

 

 

Horas más tarde, siempre de acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hombre habría regresado al domicilio pese a tener una prohibición de acercamiento y contacto que le había sido notificada personalmente ese mismo día por orden judicial.

 

En ese segundo episodio, la acusación sostiene que volvió a agredir físicamente a la mujer hasta que intervino personal policial y se concretó su detención.

 

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta interviniente expuso que las lesiones fueron constatadas por personal médico y remarcó que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género dentro de una relación de pareja de cuatro años atravesada por agresiones de este tipo.

 

 

 

La imputación quedó encuadrada en los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, daño, privación ilegítima de la libertad y desobediencia judicial, todos en calidad de autor.

 

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó actas policiales, certificados médicos, entrevistas testimoniales, informes de criminalística y documentación vinculada con la medida cautelar previa que había sido dictada contra el acusado.

 

Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al pedido de medidas cautelares solicitado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación judicial.

 

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel
2
 Tránsito estricto en Esquel: los controles viales serán permanentes y se extienden a los barrios
3
 La noche del Martín Fierro dejó un ganador inesperado y varias sorpresas
4
 Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida
5
 QEPD: Alfredo Longinos
1
 Estaba mirando como se bañaban los elefantes, pero dos se pelearon, quedó en el medio y murió aplastada
2
 El hantavirus pasa límites: detectan casos en Río Negro, Jujuy y uno nuevo en Chubut
3
 El PJ debatió el presente y futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú
4
 Milagro en el fútbol infantil: el arco que cayó sobre varios chicos y estaba sostenido sólo por una estaca
5
 Qué películas y cortos fueron premiados en el Festival Internacional Nieve Roja
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -