Raposeiras se refirió al trabajo del bloque opositor en el Concejo

En la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, realizada el día de hoy, el concejal Fernando González Raposeiras se refirió al trabajo legislativo del bloque opositor. En ese marco, aseguró que las propuestas presentadas “son arduas, son cuantiosas, son muchas”.

Durante su intervención, el edil también rechazó los cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del bloque que integra. “Nos manejamos como unidad más allá de que representemos cada uno a un partido político distinto”, expresó, y agregó que las diferencias de opinión dentro del bloque “no quieren decir que no trabajemos en conjunto”.

En ese sentido, Raposeiras sostuvo que el Concejo debe avanzar no solo en ordenanzas puntuales, sino también en una planificación estratégica para la ciudad. “Tenemos que analizar no solamente propuestas de ordenanza, sino planes de trabajo, proyectos e ideas de desarrollo de la ciudad”, manifestó.

Finalmente, planteó la necesidad de trabajar en conjunto y definir un rumbo claro para el desarrollo local. “Nosotros como ciudad necesitamos un proyecto de desarrollo. Vamos a ser turísticos, bueno, seamos turísticos en serio, focalicemos todos los esfuerzos en ser turísticos”, expresó. Y concluyó: “Tenemos que focalizarnos alguna vez qué es lo que queremos hacer, porque no vamos a hacer nunca nada así”.

R.G