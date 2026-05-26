Crecen las colonias de pingüinos: más de 1,3 millones de parejas, la mayoría en Chubut

Un estudio científico encabezado por investigadores vinculados a CENPAT reveló que la población del Pingüino de Magallanes presenta una tendencia positiva a lo largo de la costa argentina. El trabajo incluyó un relevamiento de colonias reproductivas desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, con fuerte presencia de sitios ubicados en Chubut.

La investigación fue liderada por Jésica Hombre, becaria del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni y la Administración de Parques Nacionales. El estudio abarcó 65 colonias reproductivas distribuidas en distintas provincias argentinas e incluyó también datos de las Islas Malvinas.

Según detallaron los especialistas, durante años existió la percepción de que la especie se encontraba en retroceso debido a la disminución registrada en colonias emblemáticas como Punta Tombo, en cercanías a Trelew. Sin embargo, el nuevo relevamiento mostró un panorama mucho más amplio y alentador para la conservación de la especie.

Para desarrollar el trabajo, el equipo recopiló literatura científica, informes técnicos y datos de monitoreo realizados por organismos públicos y privados. En total, analizaron información de 73 colonias, de las cuales 34 se encuentran en Chubut, consolidando a la provincia como uno de los principales territorios de reproducción del pingüino de Magallanes.

Los resultados indicaron que la población nacional se mantiene estable y con una tendencia positiva de crecimiento cercana al 2% anual, alcanzando aproximadamente 1,34 millones de parejas activas. Además, los científicos observaron una redistribución de ejemplares entre distintas colonias, fenómeno conocido como dinámica metapoblacional.

Desde el equipo científico destacaron que el estudio permitirá mejorar las estrategias de conservación y monitoreo ambiental. También remarcaron que el pingüino de Magallanes es considerado una especie centinela, ya que sus variaciones poblacionales pueden reflejar cambios en el ecosistema marino y en las condiciones ambientales de la Patagonia.