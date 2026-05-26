11° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 medio-ambiente
26 de Mayo de 2026
medio-ambiente |
Por Redacción Red43

Crecen las colonias de pingüinos: más de 1,3 millones de parejas, la mayoría en Chubut

Lo dice un relevamiento del CENPAT. El crecimiento es del 2 por ciento anual en 73 colonias de las cuales 34 se encuentran en nuestra provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un estudio científico encabezado por investigadores vinculados a CENPAT reveló que la población del Pingüino de Magallanes presenta una tendencia positiva a lo largo de la costa argentina. El trabajo incluyó un relevamiento de colonias reproductivas desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, con fuerte presencia de sitios ubicados en Chubut.

 

La investigación fue liderada por Jésica Hombre, becaria del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni y la Administración de Parques Nacionales. El estudio abarcó 65 colonias reproductivas distribuidas en distintas provincias argentinas e incluyó también datos de las Islas Malvinas.

 

Según detallaron los especialistas, durante años existió la percepción de que la especie se encontraba en retroceso debido a la disminución registrada en colonias emblemáticas como Punta Tombo, en cercanías a Trelew. Sin embargo, el nuevo relevamiento mostró un panorama mucho más amplio y alentador para la conservación de la especie.

 

Para desarrollar el trabajo, el equipo recopiló literatura científica, informes técnicos y datos de monitoreo realizados por organismos públicos y privados. En total, analizaron información de 73 colonias, de las cuales 34 se encuentran en Chubut, consolidando a la provincia como uno de los principales territorios de reproducción del pingüino de Magallanes.

 

Los resultados indicaron que la población nacional se mantiene estable y con una tendencia positiva de crecimiento cercana al 2% anual, alcanzando aproximadamente 1,34 millones de parejas activas. Además, los científicos observaron una redistribución de ejemplares entre distintas colonias, fenómeno conocido como dinámica metapoblacional.

 

Desde el equipo científico destacaron que el estudio permitirá mejorar las estrategias de conservación y monitoreo ambiental. También remarcaron que el pingüino de Magallanes es considerado una especie centinela, ya que sus variaciones poblacionales pueden reflejar cambios en el ecosistema marino y en las condiciones ambientales de la Patagonia. 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Llevaba más de 115 gramos de marihuana en un colectivo y fue descubierto por Gendarmería Nacional
2
 Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas
3
 La Trochita celebró su 81° aniversario entre símbolos patrios y chocolate caliente
4
 Bomberos Voluntarios de Esquel renuevan abanderado y escoltas
5
 Confirmaron la condena contra policías de Lago Puelo por golpear a un menor y falsear un acta
1
 La nena que confesó el horror: llegó a la escuela y le dijo a la maestra que su papá la violaba
2
 Fin de semana de fuego en El Bolsón: Tras el incendio de tres viviendas, hubo otra gran quema en la misma zona
3
 Atención jóvenes de Esquel: un certamen brinda becas de formación artística
4
 Pagó en dólares para evitar impuestos y el banco igual le cobró en pesos: La Justicia falló a su favor
5
 Comenzó el juicio por el incendio de 70 hectáreas en Nahuelpan
Medio Ambiente
medio-ambiente |
Por Red43 -
medio-ambiente |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Medio Ambiente
medio-ambiente |
Por Red43 -
medio-ambiente |
Por Red43 -