Un hombre murió tras un vuelco cerca de Gobernador Costa

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción de Gobernador Costa dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida, aunque fuera de peligro. El hecho se registró durante la tarde y es investigado por personal policial y judicial.

La segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó que las víctimas eran oriundas de la provincia de Neuquén y se desplazaban en una camioneta Renault Oroch desde la zona sur de la provincia, presumiblemente regresando desde Comodoro Rivadavia hacia Neuquén.

“Por causas que se tratan de establecer, el vehículo perdió el dominio y realizó varios tumbos sobre el lateral de la banquina”, explicó Pauli.

Como consecuencia del fuerte vuelco, el conductor, un hombre de 36 años, falleció en el lugar. En tanto, la acompañante, una mujer de 56 años y familiar de la víctima, fue trasladada al hospital de Gobernador Costa, donde recibió atención médica.

Según detalló la funcionaria policial, las lesiones sufridas por la mujer “no revistieron gravedad”, aunque señaló que el episodio resultó “bastante conmocionante” para ella.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica realizando tareas de accidentología vial, planimetría y pericias para intentar determinar qué originó el siniestro.

Además, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y se labraron las actuaciones correspondientes.

R.G