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Por Redacción Red43

Más cargos contra Jones Huala que sigue de huelga de hambre en la U6 de Rawson

La fiscalía amplió la imputación en una causa que se investiga en Bariloche. Sabotaje, ataques incendiarios y amenazas entre los cargos. 
Por Redacción Red43

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La Fiscalía Federal amplió la imputación contra Facundo Jones Huala en una causa que se investiga en Bariloche y sostuvo que habría integrado la organización RAM desde noviembre de 2011 hasta la actualidad.

 

Durante una audiencia judicial, los fiscales incorporaron nuevos elementos a la investigación y señalaron que la presunta actuación del dirigente mapuche se habría extendido durante más tiempo del que se consideraba inicialmente. La acusación incluye supuestos hechos de sabotaje, ataques incendiarios, amenazas y acciones intimidatorias ocurridas en Río Negro, Neuquén y Chubut.

 

Además, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que las acciones atribuidas a la organización buscaban generar temor y ejercer presión mediante hechos violentos, incluso contra integrantes de comunidades mapuches que no compartían esa postura.

 

Actualmente, Jones Huala permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Rawson y realiza una huelga de hambre en reclamo de un traslado a una unidad penitenciaria más cercana a su entorno familiar.

 

 

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