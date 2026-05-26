“Lo puedo llevar de esclavo”: el repudiable mensaje de un arquitecto argentino sobre un nene brasileño

Un arquitecto argentino de 63 años fue detenido en Brasil acusado de racismo luego de sacarle una foto a un nene de siete años durante un viaje en tren y enviar mensajes discriminatorios en los que sugería que podía llevar al menor “de esclavo”.

El episodio ocurrió el domingo en el estado de Minas Gerais y generó fuerte repudio tanto en Brasil como en Argentina. Se trata del tercer caso de racismo protagonizado por argentinos en territorio brasileño en apenas cuatro meses.

El acusado fue identificado como E. I. M., oriundo de Santiago del Estero. Según informaron medios brasileños y la Policía Militar, el hombre estaba de vacaciones cuando ocurrió el hecho dentro del tren turístico María Fumaça, que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes.

Entre todos los pasajeros se encontraba una mujer de Río de Janeiro junto a su hijo de siete años y otros familiares. De acuerdo con el relato de testigos, otro hombre advirtió que el argentino estaba tomando fotos y alertó a la madre del nene.

Cuando la mujer enfrentó al arquitecto, el turista desbloqueó su celular de forma voluntaria y fue entonces cuando encontraron mensajes enviados por WhatsApp con frases discriminatorias. Entre ellas, una que decía: “Es negrito pero muy lindo. Lo puedo llevar de esclavo”. También aparecieron otros comentarios similares relacionados con “llevar esclavos” desde Brasil hacia Argentina porque “está lleno”.

La situación provocó indignación entre los pasajeros y los guardias del tren, quienes evitaron que el hombre abandonara el vagón hasta la llegada de la Policía Militar brasileña.

Finalmente, M. fue arrestado y trasladado a la comisaría regional de São João del-Reiel acusado del delito de “injuria racial”, una figura contemplada en el Código Penal brasileño y que contempla penas severas. Según explicó la Policía Militar, tras ser detenido, el argentino sostuvo que “no era racista” y que todo había sido “una broma”.

En un primer momento, el argentino fue representado por abogado brasileño que envió el primer comunicado sobre el caso. El texto dice que Murias "reconoce la gravedad de la acusación" y que respeta a la víctima. Además, solicitó a los medios de comunicación no lo condenen antes de tiempo y que respeten la "presunción de inocencia" de su cliente.

"El procedimiento aún se encuentra en su fase inicial, razón por la cual no se puede admitir la formación de juicios definitivos de culpabilidad antes de la completa investigación de los hechos", dice un extracto. La madre del menor habló con medios brasileños y se refirió a la situación ocurrida en el tren.

"Esto es claramente racismo. Le agarramos el celular al argentino y vimos que además de hablar de mi hijo, chateaba con otra persona para llevarse nenas como esclavas para cuidar a sus nietas. Soy de Río de Janeiro y esto es una alerta para todas las madres de la zona”, expresó la mujer en diálogo con el medio local SJDD.

Además, expresó su preocupación por lo ocurrido y sostuvo que su hijo “continúa muy triste” tras el episodio. “Los hechos son irrefutables, teníamos el celular en nuestras manos”, afirmó la mujer.