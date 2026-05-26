"Necesitamos saber cuál va a ser el rumbo de la nueva concesión de la presa Futaleufú"

La diputada provincial Norma Arbilla visitó los estudios de Red43 para explicar los alcances de la Ley de Renta Hídrica y los beneficios que generará en la zona cordillerana, ante el próximo vencimiento de la concesión de la presa Futaleufú en el mes de junio.

Respecto a la situación de la presa Futaleufú, la legisladora recordó que se construyó hace muchos años con un lineamiento estratégico que se definió a nivel nacional donde la cordillera produce energía y esa energía se traslada a Puerto Madryn que es donde se produce aluminio. Al respecto, Arbilla puntualizó que "la cordillera o las ciudades aledañas a lo que es la presa Futaleufú no hemos tenido beneficios respecto del desarrollo fundamentalmente y eso es un poco la gran discusión que se tiene que dar en estos momentos. Es como la zona cordillerana tiene beneficios por el uso, fundamentalmente el uso del agua que es un recurso natural reconocido en la última modificatoria de la Constitución Nacional que pertenece al Estado Provincial".

En ese marco, la diputada destacó que la legislatura aprobó un proyecto de su bloque presentado en el año 2024. "Hoy tenemos una ley en vigencia por la cual se le cobra a las nuevas concesiones y a las concesiones futuras que utilicen el recurso hídrico tienen que pagar el 5% de la facturación neta que tengan. Eso es en concepto de uso del agua pública, del uso del agua que le pertenece a todos los chubutenses. Eso está en vigencia", remarcó. Además, la legisladora añadió que "la misma ley establece que es coparticipable y que además, algo que es sumamente importante, que se puede pagar en especies. Eso quiere decir que al Estado provincial se le puede pagar en energía".

Sobre el futuro de la presa, Arbilla explicó que el gobierno de Chubut tiene un amparo judicial para estar sentado al momento de la discusión de la nueva concesión y se refirió a la fecha límite del 15 de junio, que es la prórroga que actualmente tiene el Estado nacional para llamar a licitación. "No ha llamado a licitación, es decir, que sin duda ese plazo se va a prorrogar porque un llamado a licitación tiene plazos", advirtió, concluyendo que "hoy, al 15 de junio, no se llegaría. No se llegaría porque no está publicado el llamado a licitación. Así que es factible que tenga una nueva prórroga. Sí es importante que nuestra sociedad se ponga en alerta con esto porque realmente tiene implicancias muy importantes para nuestra región".

Al ser consultada sobre los beneficios concretos para Esquel, Trevelin, Cholila y sus parajes, la entrevistada señaló que podría haber mejoras en la tarifa y también el desarrollo de infraestructuras, indicando que "hoy tenemos por ahí generación aislada, térmica, que hace que se tengan costos. Y, por ejemplo, Tecka, Gobernador Costa y Río Pico sufren permanentemente cortes de energía o tienen medio día de energía con todo lo que implica no disponer de energía eléctrica hoy en día".

EBW