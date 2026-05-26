Esquel articula obras y asistencia para enfrentar el invierno

En el marco de su agenda de trabajo, que incluyó la participación en actos patrios en La Trochita y establecimientos educativos, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre el avance de las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, haciendo especial énfasis en el plan de obras de gas natural.

Taccetta informó que la obra principal de tendido de gas hacia Valle Chico se encuentra en su etapa de culminación. "Es una de las obras más importantes de esta gestión, con fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos", señaló el jefe comunal, quien adelantó que, junto al gobernador provincial, esperan realizar la inauguración formal en los próximos días. Actualmente, la empresa encargada trabaja en los últimos detalles, como el corrimiento de alambrados y las pruebas de hermeticidad necesarias junto a la empresa Camuzzi.

En paralelo, el municipio trabaja estrechamente con la prestataria del servicio para finalizar la obra en el sector de Los Cóndores. Según precisó Taccetta, la soldadura final permitirá brindar presión a la planta y garantizar el suministro a 62 familias que aguardaban esta conexión esencial.

Respecto a la situación de Valle Chico, el intendente indicó que más de la mitad de los residentes ya ha completado los trámites internos y las instalaciones domiciliarias, un paso necesario para el acceso definitivo al suministro. Mirando hacia el futuro inmediato, el mandatario ratificó la continuidad del plan de infraestructura energética: "Vamos a estar anunciando la obra de gas en Badén II, que beneficiará a más de 30 familias, además de avanzar en el Cañadón de Bor y en Salud III".

El intendente remarcó que, tras gestiones realizadas junto al gobernador para poner en funcionamiento la planta compresora de Gobernador Costa y Senguer, la ciudad hoy cuenta con mayor capacidad de distribución. Esto no solo permitirá conectar viviendas residenciales, sino también abastecer a nuevos emprendimientos, comercios e industrias, motorizando así el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Finalmente, ante la preocupación expresada por vecinos sobre el inicio de la temporada invernal, Taccetta habló sobre el Plan Calor. "Lo hablé con Fabiana Vázquez, nuestra secretaria del área. Entiendo que se inició quizás un poco más tarde de lo habitual la entrega de leña, ya que son varios los sectores que debemos cubrir en la ciudad", reconoció, comprometiéndose a agilizar la logística para asegurar que el recurso llegue a cada punto de Esquel.











M.G