Invitan a una charla sobre incendios y transformación ambiental

El Parque Nacional Lago Puelo anunció una nueva actividad abierta al público vinculada a uno de los temas que más atraviesa a la Patagonia en los últimos años: los incendios forestales y los cambios ambientales que dejan a su paso.

La propuesta llevará el nombre “Paisajes de fuego” y se desarrollará el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo. La charla estará a cargo de Javier Grosfeld, integrante del Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte del CONICET.

La actividad será gratuita, abierta a todo público y no requerirá inscripción previa.

Cómo impactan los incendios en los ecosistemas

Según explicaron desde el Parque Nacional, la charla buscará analizar cómo la Patagonia atraviesa no solo un aumento de incendios forestales, sino también una transformación acelerada de sus paisajes y estados ecológicos.

En ese marco, el encuentro propondrá reflexionar sobre la convivencia con territorios que cambian a partir de eventos extremos vinculados al fuego, las condiciones climáticas y las modificaciones ambientales que afectan a bosques y áreas naturales.

La actividad apunta tanto a vecinos interesados en la temática como a estudiantes, docentes y personas vinculadas a la conservación ambiental.

Un tema cada vez más presente

En los últimos años, distintos sectores de la Comarca Andina y la Patagonia enfrentaron incendios forestales de gran magnitud que impactaron sobre bosques nativos, viviendas y zonas productivas.

Ese escenario también abrió debates sobre prevención, manejo del fuego, restauración ambiental y adaptación frente a cambios cada vez más visibles en los ecosistemas cordilleranos.

La charla “Paisajes de fuego” buscará aportar una mirada científica sobre esos procesos y acercar herramientas para comprender cómo evolucionan los territorios después de los incendios.

Actividad abierta y gratuita

Desde el Parque Nacional Lago Puelo remarcaron que la actividad no requiere inscripción y que cualquier persona interesada puede acercarse al Centro de Visitantes el sábado por la mañana.

La exposición estará encabezada por Javier Grosfeld, investigador del CONICET Patagonia Norte.

O.P.