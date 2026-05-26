Mónica Espina Hernández: "Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad"

La Escuela 159 recibió la visita del intendente de Esquel, Matías Taccetta, en una jornada que fue valorada por la comunidad educativa como un reconocimiento al trabajo diario que se realiza en el aula. "Estamos realmente muy contentos, porque es valorar todo lo que se hace en la escuela. Es una escuela hermosa y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad", expresó la directora, Mónica Espina Hernández.

Durante el encuentro, la directora subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones y la historia como parte fundamental de la identidad de los estudiantes. "Hay que seguir inculcando valores y seguir teniendo a nuestra historia en un primer lugar, porque son nuestras raíces y de ellas tenemos que aprender", afirmó.

Asimismo, Espina Hernández puso en valor el esfuerzo colaborativo que sostiene a la institución: "El trabajo se hace entre toda la comunidad: padres, profesores de áreas especiales, maestros de grado y, por supuesto, el equipo directivo que coordina y apoya. Es un gusto recibir a las familias, estamos en permanente comunicación".

En cuanto al presente académico, la directora señaló que la institución sigue las normativas vigentes del Ministerio de Educación con resultados positivos. Actualmente, la escuela cuenta con 321 alumnos y mantiene un firme compromiso con la educación de calidad para la segunda etapa del año.

Entre las iniciativas destacadas, se encuentra un proyecto de trabajo comunitario realizado en conjunto con el barrio 28 de Junio. "Estamos armando murales, dejando la impronta de los chicos de sexto grado en el barrio. Es un trabajo conjunto que refleja la integración con nuestro entorno", detalló.

Ante la proximidad de las bajas temperaturas, la dirección de la escuela ya trabaja en la gestión de diversas mejoras necesarias para el edificio. Si bien no se trata de situaciones de extrema urgencia, existe la necesidad de reparar la rampa de juegos y el playón, espacios que actualmente presentan signos de deterioro que requieren atención. Asimismo, la institución ya cuenta con una cocina nueva y se encuentra a la espera de las novedades por parte de la empresa Camuzzi para poder concretar su pronta instalación.

"El intendente siempre está presente con las necesidades de la escuela y acompañando momentos importantes como este acto", concluyó la directora, reafirmando que el vínculo fluido entre la institución y el municipio es clave para el bienestar de los estudiantes.







M.G