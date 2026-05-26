11°
11° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelEducacion
26 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mónica Espina Hernández: "Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad"

La directora de la Escuela 159 agradeció la visita del intendente Taccetta. Con 321 alumnos, la institución avanza en proyectos de integración barrial y mejoras edilicias tras un trabajo constante entre padres y docentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escuela 159 recibió la visita del intendente de Esquel, Matías Taccetta, en una jornada que fue valorada por la comunidad educativa como un reconocimiento al trabajo diario que se realiza en el aula. "Estamos realmente muy contentos, porque es valorar todo lo que se hace en la escuela. Es una escuela hermosa y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad", expresó la directora, Mónica Espina Hernández.

 

Durante el encuentro, la directora subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones y la historia como parte fundamental de la identidad de los estudiantes. "Hay que seguir inculcando valores y seguir teniendo a nuestra historia en un primer lugar, porque son nuestras raíces y de ellas tenemos que aprender", afirmó.

 

Asimismo, Espina Hernández puso en valor el esfuerzo colaborativo que sostiene a la institución: "El trabajo se hace entre toda la comunidad: padres, profesores de áreas especiales, maestros de grado y, por supuesto, el equipo directivo que coordina y apoya. Es un gusto recibir a las familias, estamos en permanente comunicación".

 

En cuanto al presente académico, la directora señaló que la institución sigue las normativas vigentes del Ministerio de Educación con resultados positivos. Actualmente, la escuela cuenta con 321 alumnos y mantiene un firme compromiso con la educación de calidad para la segunda etapa del año.

 

Entre las iniciativas destacadas, se encuentra un proyecto de trabajo comunitario realizado en conjunto con el barrio 28 de Junio. "Estamos armando murales, dejando la impronta de los chicos de sexto grado en el barrio. Es un trabajo conjunto que refleja la integración con nuestro entorno", detalló.

 

Ante la proximidad de las bajas temperaturas, la dirección de la escuela ya trabaja en la gestión de diversas mejoras necesarias para el edificio. Si bien no se trata de situaciones de extrema urgencia, existe la necesidad de reparar la rampa de juegos y el playón, espacios que actualmente presentan signos de deterioro que requieren atención. Asimismo, la institución ya cuenta con una cocina nueva y se encuentra a la espera de las novedades por parte de la empresa Camuzzi para poder concretar su pronta instalación.

 

"El intendente siempre está presente con las necesidades de la escuela y acompañando momentos importantes como este acto", concluyó la directora, reafirmando que el vínculo fluido entre la institución y el municipio es clave para el bienestar de los estudiantes.

 

 


M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Llevaba más de 115 gramos de marihuana en un colectivo y fue descubierto por Gendarmería Nacional
2
 Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas
3
 Finalizaron la demolición del local donde estaba "La Luna"
4
 Confirmaron la condena contra policías de Lago Puelo por golpear a un menor y falsear un acta
5
 Bomberos Voluntarios de Esquel renuevan abanderado y escoltas
1
 Esquel articula obras y asistencia para enfrentar el invierno
2
 Pueblo Carao: plazos de obra, infraestructura y estado del proyecto en Esquel
3
 El municipio de Esquel instala reductores de velocidad en el barrio Jorge Newbery
4
 Javier Milei estimó "altamente probable" la visita del papa León XIV al país
5
 Mónica Espina Hernández: "Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -