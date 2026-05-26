El municipio de Esquel instala reductores de velocidad en el barrio Jorge Newbery

Las tareas iniciaron con el corte de pavimento sobre las avenidas Presidente Perón y Holdich, donde posteriormente se ejecutarán los nuevos reductores con el objetivo de mejorar la seguridad vial y brindar mayor tranquilidad a los vecinos del sector.

Las intervenciones se llevan adelante en avenida Holdich y Avellaneda, y también en avenida Presidente Perón y O’Higgins, dos sectores de importante circulación vehicular y con cercanía a la plaza barrial, lo que genera un constante tránsito de peatones, niños y familias.

Desde el municipio, el intendente Matías Taccetta destacó que esta obra responde a una histórica demanda de los vecinos del barrio, teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Además, remarcó que estas acciones forman parte de un plan integral de mejoras urbanas y seguridad vial que también incluyó la instalación de luminarias LED en el sector,lo que permite una mayor visibilidad durante la noche y reforzando las condiciones de seguridad para quienes circulan por el lugar.





