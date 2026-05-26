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Por Redacción Red43

Javier Milei estimó "altamente probable" la visita del papa León XIV al país

El presidente de la Nación afirmó que el Pontífice podría concretar su viaje a la Argentina durante el mes de noviembre, tras gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería.
Por Redacción Red43

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El presidente Javier Milei se refirió a la posible llegada del papa León XIV a la Argentina, calificándola como "altamente probable". En declaraciones radiales, el mandatario estimó que el viaje podría concretarse en noviembre próximo, siempre que no surjan imprevistos de fuerza mayor. "Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo aquí en la Argentina", aseguró.

 

Milei destacó el papel de la gestión encabezada por el canciller Pablo Quirno, a quien atribuyó el éxito en las conversaciones para acercar posiciones. Estas declaraciones representan una de las primeras confirmaciones públicas por parte del Ejecutivo nacional sobre un tema que ha generado múltiples versiones en la prensa local e internacional.

 

A pesar de la expectativa generada, el sitio oficial del Vaticano aún no ha incorporado ninguna visita a tierras americanas en su agenda formal para 2026, limitándose hasta el momento a confirmar compromisos en países de Europa y África.

 

No obstante, de manera extraoficial, la posibilidad de un viaje en noviembre ha cobrado fuerza. Se especula que, de concretarse una gira por Sudamérica, el Pontífice incluiría en su itinerario a Perú, país donde residió durante años, se desempeñó como obispo en Chiclayo y obtuvo la ciudadanía.




M.G

 

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