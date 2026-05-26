Para su tercera edición, QTrail sumará la distancia de los 50km

Siempre un paso adelante. Mirando los errores del pasado, pero siempre pensado en que se puede mejorar. Para Sebastián Luengo, el principal motivo que tendrán los atletas para llegarse hasta Esquel y correr QTrail serán los 50km, cuya distancia se le agregó para la tercera edición que se correrá el 6 de diciembre.

Hasta el momento hay más de 100 inscriptos, número más que importante para la gran fiesta atlética de fin de año. Y una gran mayoría para la distancia más larga.

El mismo Sebastián Luengo ubicó un stand de la carrera en la jornada anterior al Desafío Capri, y surgió precisamente con Luego el siguiente diálogo:

- ¿Después de dos ediciones, podemos decir que la gente conoce QTrail?

- Te podría decir que la gran mayoría de la gente que se acercó al stand ya saben que Qtrail se correrá en diciembre y que tienen muchas ganas de venir y la pregunta puntual, que me hacen, tiene que ver con el circuito, porque habrá distancias nuevas distancias para este año.

- Amplianos un poquito esa información.

- Cambiamos las distancias, cambiamos los circuitos, así que vienen a preguntar eso, además vienen a preguntar el precio de las inscripciones. En lo que respecta a las distancias para este año te puedo decir que la gente pedía cambios, así que hicimos un 10k, 21k, 32k y me animé a hacer un 50k, que no es poco. Les digo a todo el mundo que el circuito de 50k está tremendo, porque nos metemos en el centro de esquí, ya que vamos a pasar por la base del centro de esquí La Hoya y haremos casi cumbre en el Cerro 21. Le metimos mucho desnivel, mucha montaña, así que los 50k van a están tremendos.

Y los otros tres circuitos los hicimos pensando en el corredor que le gusta correr, que le gustan los paisajes, que le gusta disfrutar, así que las cuatro distancias quedaron muy lindas.

- De acá en adelante, ¿en qué les toca trabajar?

- En seguir difundiendo la carrera. Ya estamos trabajando con el tema del kit, que es algo muy importante y que lleva mucho tiempo, la famosa cajita que le vamos a poner adentro, tratando de vender algunos sponsors, queremos traer sponsors nuevos, debemos estar muy atento en redes, es un gran laburo, que sabés que no se para, así que estamos a pleno.

- ¿Cuánta gente trabaja en Qtrail? De acá, hasta el momento de la carrera, te pregunto.

- Y hoy somos 4 ó 5, cada uno en su rol y cada uno haciendo más de lo que debería hacer, pero bueno, yo le digo a todo el mundo, hasta que la carrera crezca y la billetera se ponga más gorda, tenemos que manejarlo así, pero el día de la carrera ya sabés que ese fin de semana somos más de 120 ó 130 personas que estamos laburando para que el evento salga bien.

- ¿Al día de hoy cuántos inscriptos tenés?

- Estamos superando los 100 que, para mí, en mayo, como está la situación y todo, estamos bien. Tengo un montón de consultas, la gente ya sabés cómo especula casi a último momento y sabes que yo tampoco aumento mucho. Pero creo que venimos muy bien para lograr una tercera edición superadora en cuanto a las anteriores.

- Y de esos 100 ¿Cuántos son de acá de la zona?

- No saqué mucho las estadísticas, pero te puedo decir que la gran mayoría es gente de afuera, me sorprendió que hay mucha gente de afuera, de siete provincias distintas y de que la gran mayoría se han anotado para los 50km, eso me pone muy contento porque la gente elige QTrail para venir a experimentar una distancia que no es fácil experimentar o para correrla por primera vez.

- ¿Kevin Martín en qué distancia estaría corriendo? Recordemos que fue el ganador de las dos ediciones.

- Si, Kevin ya lo tengo fijo en los 50km, seguro.

- Kevin va a correr los 50 ¿vos decís?

- Si, ya me dijo que sí. Creo que se va a correr el K42 y me dijo que si quedaba bien de esa carrera iba a estar presente, así que calculo que no me voy a fallar.

- ¿Y que sabés de Hugo Rodríguez? Porque su especialidad ahora son los 42km de montaña.

- Ojalá que a Huguito lo tengamos este año, las dos ediciones de QTrail corrió los 25 y me encantaría tenerlo en los 50 por supuesto, me encantaría.